Sponsras av Elgato Denna artikel produceras i samarbete med Elgato. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för läsaren.

I tidigare delar av vår streamingguide har vi gett dig konkreta tips på mjukvaror och inställningar för att du enkelt ska komma igång med streaming. I denna tredje del gör vi tillsammans med Elgato en djupdykning i deras sortiment, hur de kompletterar varandra och hur de kan hjälpa dig att ta ditt skapande till nästa nivå.

Elgato Key Light Air & Ring Light lyser upp tillvaron

Ljussättning är, utan tvekan, den viktigaste komponenten när det gäller att få en bra bild. Ju bättre kamera desto mer förlåtande är den men även proffsutrustning behöver ljus för att ge bästa möjliga bild. Bra ljussättning kan till och med få en webcamera att se bra ut.

Till denna guide har vi testat två olika ljussättningar, Elgato Key Light Air och deras senaste ljusprodukt, Elgato Ring Light. Båda kan kontrolleras via mjukvaran Control Center, vars funktioner såklart även går att styra via Stream Deck. Den finns även som app om du hellre styr ditt ljus så, med smidiga kontroller för ljusstyrka och värmen i ljuset. Allt sköts via ditt nätverk, till vilket du enkelt ansluter enheterna första gången du använder dem. Ring Light har dessutom fysiska kontroller på lampan.

Beroende på det övriga ljuset i din spelhörna används en ensam Key Light Air med fördel för att skapa en lite mer dramatiskt ljussättning, ofta i ställd i vinkel mot ditt ansikte, medan Ring Lights storlek och utspridda ljus gör att den kan agera ensam. Den kommer till sin fulla rätt rakt framifrån och kameran monterad i ringen via ett smidigt kulfäste. Genom att LED-belysningen inte är vinklad rakt mot dig, utan studas via reflektorer genom flera olika lager skapas en mjuk och utspridd belysning och de för tekniken så typiska haloeffekterna i ögonen. Detta gör också belysningen snällare mot ögonen. I exemplen nedan är ljusstyrkan satt till 50 % och med färgtemperaturen (som kan justeras mellan 2900-7000 K) nästan maxad åt det varma hållet, och med lamporna 60-70 cm från mig. Utan övrig belysning utöver hyllans blå sken.

Key light, 50 procents effekt Ring light, 50 procents effekt Key light, från sidan

Som vi skrev i vår tidigare del om Green Screen är ljussättningen extra viktig för att få till en bra chroma key-filtrering och i kommentarerna tipsades bland annat om att använda flera effektlager för att få till detta. Vi kan också rekommendera att göra flera olika profiler om du tänker streama eller spela in videos på olika tider på dygnet och du har ett naturligt ljusinsläpp där green screenen befinner sig. Det krävs med största sannolikhet olika inställningar i fullt dagsljus kontra en mörk novemberkväll.

Vilken typ av green screen passar dig bäst?

Elgato har två olika Green Screen-produkter. En större för fast väggmontering, tänk dig en rullgardin, och rollupmodell med smidiga bärhandtag som du enkelt kan flytta mellan olika platser eller gömma undan. Den förstnämnda kan fästas både i vägg och hängas via ögglor och mäter 190 x 200 cm, vilket gör den lämplig för VR-spelande i stående position. Rollup-modellen har fördelen att vara mer portabel men dess något mindre yta på 148 x180 cm gör att den passar bäst för sittande produktioner.

Capture med 4K60 S+ på Xbox Series X

I tidigare guider har vi gått igenom hur du fångar gameplay på samma dator du lirar på och bara snabbt snackat om externa capture-lösningar. Vilket är ett måste om du ska spela något annat än pc, såsom konsoler, och generellt sett en smidig lösning som inte belastar din pc på samma sätt. Har din kamera möjlighet att mata ut en HDMI-signal kan capture-lösningar också användas för att ersätta webcams på ett smidigt sätt.

Med Elgato 4K60 S+ får du dessutom möjlighet att spela in gameplay utan koppla in enheten i en pc genom att sätta in ett SD-kort. Då blir enheten helt fristående och du behöver till exempel inte bry dig om att dra långa kablar från din TV-hörna till datorn utan kan spela in direkt på minneskortet. Elgato anpassar kvalité och upplösning efter signalen den får - körs spelet i 4K blir också videofilen 4K. Något du kan se nedan då vi körde Gears 5 på Xbox Series X med direktinspelning. För att bibehålla så mycket kvalité som möjligt har 4K60 S+ ett dedikerat HEVC-chip på kretskortet och medan äldre externa capture-enheter kunde medföra att bildsignalen drabbades av fördröjningar är de inte längre märkbara här.

Elgato Wave 3 gör virtuella ljudkablar enkelt

Tittare har generellt sett mer tålamod för dålig bild och hackig framerate men strular ljudet kommer du få höra det direkt, vilket vi fått erfara flertalet gånger. Därför är en stabil mikrofon en av grundpelarna för bra videos och med Wave 3, samt den tillhörande mjukvaran Wave Link, får du full kontroll över ljudet.

Redan utan mjukvaran har du mer kontroll över ljudet än många andra mikrofoner. Vredet på framsidan låter dig kontrollera dels hörselutgången och dels mikrofonförstärkningen, som du generellt sett bör vara försiktig med, samt mixen av dessa. Vid cirka 30 cm avstånd klarade vi oss bra att ha den på ungefär en tredjedel. Fördelen med att ha datorljudet via Wave 3 är att du kan justera volymen där, utan att det påverkar ljudmixningen i till exempel OBS. Att den är usb-kopplad innebär också att du får ett extra ljudkort, fristående från datorns egna.

Det gör det också möjligt att trolla med virtuella kablar, något du får genom att installera mjukvaran Wave Link, och som annars kan vara ganska så bökigt. Den skapar ytterligare kanaler att tunnla ljudet genom och erbjuder dessutom två olika ljudmixar - en för din videoproduktion och en för din medhörning. Du kanske vill lyssna på upphovsrättsskyddad musik medan du lirar som av förklarliga skäl inte bör höras i videon.

Wave Link skapar helt enkelt virtuella ljudkablar och genom ljudinställningarna i Windows kan du styra till vilken utgång program ska skicka sitt ljud. Till exempel Discord till en kanal, spelljud till en annan och slutligen Wave 3 till en tredje. Totalt kan du använda upp till åtta olika kanaler och här finns en bra guide för hur du ställer in ljudet i Windows.

Wave Link ger dig detaljkontroll över allt ljud

Under huven på Wave 3 sitter en mikrofon av kondensator-typ med ett optimalt upptagningsområde i en kon framför enheten. Den levereras med ett bordsstativ i rejäl metall och vid normal användning kan den gott stå cirka 30 centimeter från munnen. Ju mer bakgrundsljud det är desto närmare ansiktet vill du ha mikrofonen och då kan det vara värt att investera i ett matchande popfilter som förhindrar att luftpuffar från ditt tal stör upptagningen, även om konstruktionen i sig filtrerar bort det värsta.

För att få in kontroller för Wave Link i Stream Deck-mjukvaran klickar du på “More actions” i fönstrets nedre högra del och väljer Wave Link. Klart!

Stream Deck - hjärtat i modermodemet

Slutligen kommer vi till själva hjärtat i modermodemet, kontrollpanelen som kan styra det mesta vi nämnt i denna guide (sorry, du får dra ner green screenen för egen maskin). Vi har använt denna manick i flera år och skulle inte klara oss utan den under våra många livesändningar.

Eftersom vi redan har pratat så mycket om Stream Deck tänkte jag zooma in på en detalj många kanske tror är bökigt att börja med - makrofunktionerna. Istället för att själv utföra Street Fighter-liknande serier av kommandon kan du ofta baka in funktioner du använder regelbundet i en och samma knapp. Som att sätta på lampor, välja rätt scen och starta igång sändningen.

Har du väl börjat använda makrofunktionerna lär du bli beroende

Makrofunktionerna hittar du under Stream Deck-kategorin i mjukvaran och du drar ut sådana ikoner till rutnätet på samma sätt som andra funktioner. Därefter väljer du fritt vilka kommandon som ska ingå, om det ska vara någon fördröjning mellan dem och såklart i vilken ordning de ska köras. Som exempel kan du med ett makro sätta igång ett intro du vet är 25 sekunder och automatiskt växla över till nästa scen, utan att du själv behöver tajma övergången. Kanske vill du att belysningen dimmas och mysig musik börjar spelas när det är dags att runda av kvällens sändning? Plättlätt med några enkla funktioner i ett makro. Har man väl börjat använda dem är det svårt att vara utan.

Som du märker har Elgato en rad produkter, utvecklade särskilt för streaming- och videoskapande. Med Stream Deck i mitten blir det komplett ekosystem du kontrollerar med några enkla knapptryckningar. Vi hoppas att denna guide inspirerat dig till att ta dina produktioner till nästa nivå.

Men, det tar inte slut där. Vi har en extra Elgato Green Screen MT på redaktionen. Kommentaren med det mest kreativa förslaget för hur ni skulle använda en grönskärm vinner den, med en liten brasklapp. Den är ett aber att skicka så upphämtning i Stockholm gäller.