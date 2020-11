Sponsras av Bungie Denna artikel produceras i samarbete med Bungie. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för läsaren.

Efter en tre år lång och ganska krokig resa har Destiny 2, likt dess föregångare, genomgått många förändringar. I somras avslöjades den längsta officiella planering vi sett för Destiny i helhet, och det största svaret det gav oss är att Destiny 2 kommer att vara plattformen för Bungies rymdsaga en lång tid framöver. Startskottet för denna resa, den första av de tre kommande årliga expansionerna, är Beyond Light och precis som vid tidigare expansioner ställs mycket på sin spets.

"För gratisanvändare är en stor del av världen upplåst"

Mycket har dessutom förändrats sedan originalreleasen, och förutom introduktionen av 60 FPS för nästa generations konsoler är spelet nu free-to-play, med cross-save och snart cross-play. För gratisanvändare är en stor del av världen upplåst, men för att kunna dra nytta av den fullständiga storyn och det mest utmanande innehållet krävs det att man köper expansionerna.

För prenumeranter av Game Pass så finns dessa tillgängliga på Xbox, och kommer läggas till i PC-utbudet i början av nästa år. Men utöver allt detta står vi i själva spelet inför de kanske största förändringarna i Destinys historia, och för den nyfikne så har vi försökt sammanfatta det viktigaste du behöver veta.

Hotet innan vår tid

"The Darkness, det ursprungliga hotet mot mänskligheten och The Traveler"

Sedan starten på Destiny så har vi retats med små blickar av The Darkness, det ursprungliga hotet mot mänskligheten och The Traveler. Vi har hört berättelsen om när den mystiska sfären använde all sin kraft för att driva ut The Darkness från vårt system och samtidigt välsignade oss med ljusets krafter i form av Ghosts: mänsklighetens beskyddare och skapare av Guardians. Den uppmärksamme kommer även ihåg att det var här som konflikten med Fallen uppstod. Fallen, en ras som ansåg sig även den förtjänt av detta skydd från The Traveler, men lämnats orörda av dess ljus och uppfyllda av hat mot mottagarna utav den.

Hämnd på flera fronter

Århundraden senare vaknar återigen The Traveler för att i slutet av originalkampanjen besegra Dominus Ghaul. Det följdes av en tidig glimt av The Darkness i form av pyramidskeppen vid galaxens utkant. Under tiden dessa skepp närmat sig har det inte varit en lugn stund i solsystemet. I expansionen Forsaken utforskade vi Dreaming City och hämnades Uldren Sov för mordet på Cayde-6. I Shadowkeep återbesökte vi månen och lärde oss mer om det stora Hive-hotet Savathûn. Under det senaste året har vi rest genom tid och rum för att rädda den legendariska titanen Saint-14 och rustat Rasputin för kommande hot.

Nu, säsongen innan Beyond Light, har The Darkness till slut intagit vårt solsystem. Vårt största hopp, Rasputin, visade sig chanslös och vi ser oss under Season of Arrivals omringade av skeppen som intagit Io, Titan, Mars samt Merkurius, och väntar sakta in dagen de går förlorade.

"Med hennes hjälp måste vi nu hitta sanningen bakom The Darkness"

Samtidigt befinner sig en Fallen-klan ledd av Eramis, baronessa av House of Devils, på Europa, där hon lärt sig utnyttja The Darkness krafter i form av Stasis. Efter att hennes ras blivit avvisade och lämnade till sitt öde i slutet av The Golden Age, planerar hon att använda denna nya kraft för att hämnas The Traveler. I följe med Eris Morn och The Drifter kallas vi utav Exo Stranger (bekant för den som spelat igenom originalkampanjen i Destiny 1) tillbaka till en av mänsklighetens gamla kolonier och intar Jupiters isiga måne. Med hennes hjälp måste vi nu hitta sanningen bakom The Darkness och kanalisera dess krafter innan Eramis lyckas förstärka sin armé.

Europa

Då handlingen för oss till månen Europa, så finns därmed en helt ny destination att tillgå. Det mesta är fortfarande hemligstämplat i vanlig ordning, men förutom patrullområdet så vet vi att det tillkommer en strike, och såklart, en ny raid, alla fyllda med nya fiendevarianter. Det görs också en poäng av det barska klimatet, och det har införts ett klimatsystem som förändrar upplevelsen när de kalla vindarna blåser extra hårt. För att ta sig an dessa utmaningar kommer det finnas mängder med nya vapen och ny utrustning, med spännande exotics varav några redan finns att läsa om. Dessutom så får vi för första gången sedan The Taken King tillgång till en ny subclass i form av Stasis, spelets nya element.

Till skillnad från tidigare klasser så är Stasis driven av The Darkness, och ger förmågan att manipulera fienden med is och kyla. Denna subclass introducerar även Aspects och Fragments, “mods” som förändrar dina förmågor och hjälper dig anpassa din karaktär ytterligare.

Destiny Content Vault

"Vault of Glass kommer äntligen, till alla veteraners stora glädje, göra comeback"

Det går såklart inte att prata om Beyond Light utan att nämna att fyra planeter (Io, Titan, Mars och Mercury) går förlorade till The Darkness (exakt hur det går till får vi se i upptrappningen till expansionen). Dessa, med allt relaterat innehåll, kommer läggas i DCV (Destiny Content Vault). Detta är vad Bungie nu kallar platsen där återvunnet innehåll hamnar för att sedan eventuellt komma tillbaka till världen i ny tappning. Allt är dock inte förlorat. Förutom att vi under våren fick tillbaka Trials of Osiris så kommer vi åter igen kunna besöka patrull-området Cosmodrome, med tre medföljande strike-klassiker.

Som att allt det här inte vore nog så ser vi en retur av de exotiska Destiny 1-vapnen Hawkmoon och No Time To Explain, samt raiden Vault of Glass. Du läste rätt, den första och klassiska raid-instansen Vault of Glass kommer äntligen, till alla veteraners stora glädje, göra comeback. Mer information med exakt datum och eventuella förändringar väntar vi fortfarande på.

Sunsetting

Många vapen du har varit van vid att använda kan även ha utsatts för en så kallad “sunsetting”. All utrustning har nu ett mjukt bäst före-datum, där deras möjliga power alltid har ett framtida maximum vid gränsen som sätts den fjärde säsongen (ungefär ett år) efter att den introducerats. Det betyder att den utrustning du hittar under första säsongen av Beyond Light med stor säkerhet blir passé då nästa expansion lanseras nästa år. De kan fortfarande visa sig användbara till visst innehåll som Crucible och annat, men för mer utmanande innehåll så kommer det alltså så småningom vara dags att gå vidare.

För dig som är obekant med säsonger i Destiny så finns en djupdykning i dessa, samt vad de medför, här.

Välkomnas med öppna armar

Utöver allt detta introduceras även en del Quality of Life-förändringar. Alla spelare startar med minst 1050 Power på sin utrustning (den nuvarande maximala gränsen är 1060), vilket gör expansionen till ett ypperligt tillfälle att hoppa in för den som som stått velande vid sidlinjen. Efter feedback från spelarna minskas även vikten av bounties, samt att säsongsinnehåll kommer stanna under året de introduceras, alltså fram till nästa expansion.

Detta är såklart inte allt. När Beyond Light och den nya säsongen, Season of the Hunt, till slut landar den 10 November så för den med sig en hel drös med ytterligare förändringar och hemligheter. Vad dessa blir får tiden utlåta, och under tiden väntar vi med spänning på att se hur de fyra förlorade planeterna kommer att tas ur världen. Har ni något ni ser extra mycket fram emot, något som ni önskar hade varit med i expansionen, eller bara ytterligare frågor? Låt oss då veta i diskussionstråden nedan, annars ses vi på Europa.

Destiny 2: Beyond Light släpps till Xbox, Playstation, Steam och Stadia.