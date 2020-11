Konsolkramare går sannerligen i väntans tider. Xbox Series X och S (recension) släpps tisdagen den 10 november, och 19 november är det dags för Playstation 5 (recension). Många har förmodligen ögonen på att testa nästa generations kapacitet, även om det i dagsläget inte kryllar av rena nextgen-spel. Och det dröjer dessutom några dagar eller veckor innan nextgen är här.

Vad spelar du sista spelhelgen innan en ny konsolgeneration börjar?

Då min kalender för en gångs skull är ganska tom har jag tagit mig an Dragon Quest XI till Switch. Kan hända har jag somnat med Switchen i handen inne i sängen, men värre insomningstabletter kan man ha. Just den speciella S-versionen av Dragon Quest XI har precis fått en tio timmar lång demo via Steam, Playstation 4 och Xbox One. FZ-betyget för standardversionen är dessutom högt.

Andra aktuella spel är Watch Dogs: Legion, Pikmin 3 Deluxe, Amnesia: Rebirth, Dirt 5 och Mario Kart Live: Home Circuit. Vi ska nog lyckas slå ihjäl tiden fram till nästa generation. Eller hur?