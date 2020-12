Cyberpunk 2077 är här, hyllat, buggigt för vissa och redan köpt av miljontals rollspelsfans. CD Projekt Reds nya storverk nådde oss igår men det är förmodligen först nu många kommer ha tid att till fullo slukas upp av Night City. Om ni inte dragit nytta av vårt legitima sjukintyg, förstås.

Då över miljonen spelade det samtidigt på Steam tar vi för givet att så är fallet. Om du däremot spelar Cyberpunk på Xbox One, utan X, är det en annan femma. Ja, faktum är att även Xbox One X-versionen hostar och stånkar. Vi har testat alla konsolvarianter. Series X och Playstation 5 gör lyckligtvis ett riktigt bra jobb, men de dedikerade nextgen-varianterna får vi först under 2021.

Men spelvärlden är större än Night City och det finns annat att roa sig med från spelåret och spelhösten 2020: Assassin's Creed Valhalla, WoW: Shadowlands, Immortals Fenyx Rising, Black Ops Cold War, Hyrule Warriors: Age of Calamity, Sackboy: A Big Adventure, Demon's Souls, m.fl. Gratis är som bekant gott och gratis via Epic just nu är Pillars of Eternity och Tyranny.

När soltimmarna är färre känns det gott att speltimmarna ser ut att leverera i helgen.