Spelåret 2020 var påfallande ofta en enda lång väntan. En väntan på Playstation 5, nästa Xbox, Geforce nya grafikkort, ständigt försenade Cyperpunk 2077, och ljusa och glada tider överlag.

Men mot alla odds: framtiden är här. PS5 och Xbox Series-konsolerna har landat (hos en del), Cyberpunk 2077 kom till sist (om än i blåslaget skick på last-gen), och vår traditionella lista över årets 50 hetaste spel skvallrar definitivt om glada tider framöver. När nu konsoler och grafikkort landat kan utvecklarna ägna all kraft och passion åt att göra nästa spelgeneration rättvisa.

Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Halo Infinite, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Psychonauts 2, Far Cry 6 och Deathloop är bara några av spelen vi sätter vårt hopp till. Och under varje steg på vägen genom de här 365 dagarna vandrar vi tillsammans. Gott nytt spelår!

Age of Empires IV

Pc

Release: 2021?

När vi nu fått definitiva versioner av både Age of Empires och tvåan, och så sent som i oktober svenskförstärkta Age of Empires III, är tiden definitivt mogen för Relics fjärde kapitel. Avslöjandet kom redan 2017 men gameplay dröjde ända till 2019. Nu tror och hoppas vi att den skarpa releasen är nära, och den kan tro det eller ej följas av ett Age of Empires IV till Xbox.

The Ascent

Pc, Xbox Series X/S, Xbox One

Release: sommaren

Ett av de första avslöjade spelen till Xbox Series-konsolerna är svenskt, och rider vidare på den ny-cyberpunkiga vågen som startades av du-vet-vad. Actionrollspelet The Ascent släpps i sommar. Du kan röra dig fritt genom den dystopiska världen på egen hand, eller med co-op-kamrater.

Back 4 Blood

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Release: 22 juni

Trots att vi med ojämna mellanrum serveras Left 4 Dead-rykten leder de i slutändan aldrig någonstans. Back 4 Blood är kanske så nära vi någonsin kommer ett Left 4 Dead 3. En inte otrolig tanke då självaste L4D-utvecklaren Turtle Rock sitter bakom spakarna. Vad det går ut på? Som om du behövde fråga. Det vankas levande döda horder, co-op-ös och diverse superzombier.

Baldur's Gate III

Pc, Stadia

Release: 2021?

Om du för ett par år sedan sagt att Baldur's Gate III skulle ha en plats i den här listan skulle vi svarat ungefär "HAHAHA!" Men undrens tid är inte förbi och ett tredje Baldur's Gate från Divinity-studion är redan här – om än i early access. I år kan det få skarpt släpp. Kanske. Eventuellt.

Bravely Default II

Switch

Release: 26 februari

Bortsett från Animal Crossing (som det i och för sig är väldigt svårt att bortse från) var 2020 ett knapert år för Switch-exklusiva titlar. 2021 får dock en sagolik start med Bravely Default II som ironiskt nog är tredje spelet i serien, och från samma gäng som gjorde Octopath Traveler.

Chivalry 2

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Release: 2021

Medeltidsslafsiga Chivalry fyller nio i år, så uppföljaren är välkommen – inte minst då den redan är senkommen och skulle ha släppts för ett år sedan. Förhoppningsvis är blodbadet värt att vänta på, med crossplay mellan pc, PS5, PS4, Xbox One samt Xbox Series X- och S-konsolerna.

Cris Tales

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Stadia

Release: 2021

Vår brevlåda är visserligen proppfull med kärleksfulla vykort till svunna tiders jrpg, men Cris Tales är en udda fågel. Det är å ena sidan klassiskt, men å andra sidan låter det oss spela i det förflutna, nuet och framtiden – på samma skärm! Snurrigt. Red ut det en smula med demon.

CrossfireX

Xbox Series X/S, Xbox One

Release: 2021

Crossfire flög under mången rader men var big in Japan China, där det dragit in miljarder och åter miljarder. Det Xbox-exklusiva tredje spelet i serien är tudelat. Dels har vi den Counter-Strike-lika multiplayern från Smilegate som är free-to-play, men så har vi också en solodel som kostar och utvecklas av finska Remedy, kända för Max Payne och Control. Kan bli ett maxat paket.

Deathloop

Pc, Playstation 5

Release: 21 maj

I Arkanes nya är det måndag hela veckan och tiden böjs på orimliga vis, men tyvärr lyckades teamet inte böja den exakt som de ville, och ett tänkt PS5-releasespel släpps istället i maj (även till pc då). Japp, för konsol blir det tidsexklusivt på PS5, men sannolikt är det något bitterljuvt för Sony då Arkane från och med nu ägs av Microsoft. Kanske blir detta studions stora Playstation-final?

Disco Elysium: The Final Cut

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Stadia, Switch

Release: mars (PS5, PS4), sommar (Xbox, Switch, Stadia)

2019 års bästa spel blir om möjligt ännu bättre och når ännu fler när Disco Elysium: The Final Cut, förutom till pc, släpps till de flesta konsolerna du kan tänka dig under året. Nu med röstskådespeleri, fler uppdrag och nya platser att besöka. Blir säkert lika absurt som bisarrt bra.