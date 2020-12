Det är den tiden på året när man kryper i soffan med en mugg glögg och en rofylld känsla i hela kroppen. Och, förstås, tid för att bråka och skrika om vilket spel som egentligen varit bäst under det gångna året. Yin och yang, ni vet? Diskussionerna har varit högljudda, kaotiska och de har strandat. Spår av konstruktivitet har funnits, och till sist enades vi om en topp 20-lista.

Här finns det mesta av det bästa. Hysterisk multiplayer och episka soloäventyr. Intim indie och bombastiska AAA-ambitioner. Inte nöjd? Se då till att rösta fram DITT favoritspel från 2020!

20. Desperados III

Få saker är så tillfredsställande som att genomföra ett klurigt uppdrag mitt framför näsan på en hel karta full med fiender, och sedan fly innan de hinner fatta vad som hänt. Desperados III är fullt av sådana ögonblick. När inte allt går åt helvete, förstås, för det är ett lika utmanande som väldesignat spel. En western-upplevelse där den som tänker längst överlever, snarare än den som skjuter snabbast.

19. Spelunky 2

Spelunky var spelet som inte behövde en uppföljare, men när tvåan äntligen landade på sin roguelike-måne insåg vi lika snabbt som vi dog för första gången (och andra och tredje och femtielfte) att en värld utan Spelunky 2 vore en sämre värld. Förväntar du dig en tvåa som fäller på krokben för förväntningarna blir du besviken. I alla andra avseenden är vi glada.

18. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Med juliga, familjära inslag mjukar den unge Miles upp superhjältesagan så att vi nästan inte behöver sakna Peter Parker. Men Insomniac bjussar förstås också på tung högteknologisk action, förpackat i bedårande vacker grafik om du lyckats lägga beslag på en Playstation 5.

17. Wasteland 3

Det sista Wasteland 3 kan kallas är "clean and spotless, pure as the snow" - det finns fortfarande buggar i maskineriet. Men det här spelet, som skulle ha kunnat vara det riktiga Fallout 4, ger nostalgiker och purister en välbehövlig slev av old school-rollspelande som både roar och utmanar. Vår recensent sa att det bör lyftas för sin minnesvärd story, dess bisarra möten och det stora persongalleriet. Men det är ändå president Reagans galenskap och det djupa karaktärsskapandet som tar hem pokalen.

16. Fall Guys

Boten Anna, Hej hej Monika. Vi vet att de kommer men ändå lyckas sommarplågorna alltid slå undan benen på oss. Fall Guys gjorde det bokstavligen då det tog en trött trend (battle royale) och gjorde det till hysteriska turneringar med 60 fallfärdiga bönor som ska klara hinderbanor och svansjakter. Sommaren blev till höst och sedan vinter. Vi fortsätter falla för Fall Guys.