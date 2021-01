Brrr. I byn ska det bli neråt tjugo minusgrader i helgen. Det är åtminstone tjugo minusgrader för många för mig. Bäst att stanna inne och hålla värmen genom att krama datorn och konsolerna.

Vad spelar du? Jag lär väl som vanligt trilla dit på Fall Guys. Jag brukar vara usel på tävlingsspel online mot internetfrämlingar, men i Fall Guys-fallet har jag hittills elva segrar. (Esports-proffs, när?) Det är dock trist att redan ha slått i säsongens leveltak. Saknar att levla. (Säsong fyra, när?)

På tal om att levla har jag remastrade Ni no Kuni: Wrath of the White Witch att falla tillbaka på. Ett hjärtevärmande äventyr att försvinna in i när världen utanför lajvar istid. 45 timmar gjorda!