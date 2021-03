I flera år har det ryktats och spekulerats att Nintendo planerar en kraftigare, uppdaterad Switch-konsol. Det senaste dök upp förra veckan och viskade om en maskin kapabel att pressa ur sig 4K-upplöst material, och att den släpps till årets julhandel.

Tiden får utvisa om det ligger någon sanning i det senaste ryktet. Men om Nintendo beslutar sig för att släppa en muskligare Switch får de gärna passa på att fixa ett par andra saker när de ändå är igång. Nämligen…

Större skärm med högre upplösning

En av Switchens finare egenskaper är att man kan spela överallt med den. Mindre fint är att text och grafik som fungerar utmärkt på en stor tv kan bli oläsbar pixelgröt på konsolens egen skärm i bärbart läge. Så håll tummarna för att ryktet om en skärm på 7 tum (mot 6,2 på originalet och 5,5 på Slim) stämmer, gärna med högre upplösning också.

Bättte batteritid

Batteritiden har blivit bättre ända sedan Switchen släpptes. Men more is more, så fortsätt gärna så, om inte annat för långa bilfärder med rastlösa barn.

Joycons utan hårdvarufel

Tidiga barnsjukdomar kan man förstå, men problem med drifting i flera år är magstarkt. Särskilt när priset för en Joycon är så högt att bara Nintendo kan komma undan med det.

Joycons med bra design

En kontroll som kan byggas om efter behov är genialiskt. Tillbehör som fastnar när de hamnar på fel kontroll (varför går det ens…?) är det inte. Den här designbristen bör Nintendo kunna trolla bort utan större bekymmer eller kostnad. När de ändå är igång och fixar driftingen.

Vettigt voice chat-stöd

Nintendo har gjort bra konsoler och en flock otroliga spel genom åren, men det där med internetfunktioner har de kvar att bemästra. Förslagsvis börjar de med att styra upp röstchat till Switch. För nu funkar det på olika sätt med olika spel, det finns ingen enhetlighet alls.

Om detta fixas skriver jag "Nintendo Switch Pro" högt upp på önskelistan för julen 2021.

---

Hur intressant vore en Switch Pro, Switch U (eller vad den kan tänkas heta) för dig? Och vad skulle vara viktigast hos en sån konsol?