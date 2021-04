De formativa åren börjar. Spelbranschen har blivit tonåring, och börjar på allvar testa sina vingar. Gamla band klipps, nya uppstår.

Tomb Raider gör entré

25 år i spelarnas tjänst - Lara Croft var ikonisk från första stund. Hennes succédebut från brittiska Core Design släpptes först till Sega Saturn, följt av releaser till MS-DOS och Playstation med flera, mindre plattformar.

Quake kaninhoppar in på scenen

Spelet som följde på Id Softwares Doom-spel ritade om kartan för överskådlig framtid. Med full 3D-rendering i realtid, stöd för hårdvaruacceleration och ett gameplay ackompanjerat av Nine Inch Nails, blev det en omedelbar hit. Det skadade inte heller att Quake var det första actionspelet som kom med inbyggt stöd för TCP/IP. Multiplay-funktionerna hyllas än idag som både banbrytande och trendsättande. Rocket jumps och bunny hopping blev begrepp.

3D-kort blir allmängods

I mitten på 90-talet lyckas 3Dfx ta fram 3D-acceleratorer billiga nog för konsumentmarknaden, och Voodoo-grafikkort får ett enormt genomslag.

FragZone växer fram

På statliga Postens www-satsning Torget, sätter redaktören Göran “Postman Phat of DaMailmen” Fröjdh upp en deathmatch-server till Quake. Den heter FragZone Stockholm, och följs snart av CTF-varianten FlagZone. Med servrarna följer en site, sedermera med adressen www.fragzone.se, och där samlas entusiasterna. Cheferna på Torget och Posten ville inte förknippas med det blodiga spelet och den nya ungdomskulturen, så servrarna fick rulla på i lönndom. Men intresset för Quake bara växte, och sajten www.fragzone.se utvecklades till en nyhetssajt. Runt millenieskiftet övergår sajten i privat regi, efter att Torget fått slut på pengar.

Svenska PC Gamer lanseras

Efter brittisk förlaga lanserar Växjö-baserade förlaget Boss specialtidningar ett renoldlat pc-spelmagasin. En svensk redaktion tillsätts, och en månatlig utgivning tar sin början. Varje nummer innehåller såväl recensioner, förhandstittar och längre artiklar som bisarra bildtexter, vansinnesupptåg och en omåttligt populär CD-skiva med speldemos. Framgången är ett faktum, och på sin topp runt millennieskiftet säljer magasinet över 30 000 exemplar, för mellan 60-70 kronor styck. Omslaget till första numret från november 1996, pryds av spelet Syndicate Wars.

Duke Nukem sparkar röv och tuggar tuggumi. Men har inga tuggumin kvar.

Hail to the king, Baby.

Öppna världar och spelfiendernas uppvaknande.

Nintendo 64 med Super Mario 64 släpps i Europa

Nio månader efter Japan-releasen gör N64 sitt intåg i Sverige. N64 var den sista av de stora konsolerna som använde spelkassetter, och några av titlarna som släpptes till konsolen ses allmänt som grundläggande för vår tids spelutveckling. Nintendo 64 konkurrerade främst med Playstation och Sega Saturn.

Ultima Online tar oss med till massiva, nya världar

När många tänker “old school multiplay” tänker de på Lord British Ultima Online. Det kanske första, riktigt stora MMORPG som sett dagens ljus introducerade flera mmo-mekaniker som fortfarande används i genren idag. Även grafiskt överglänste det föregångare som Meridian 59 och Neverwinter Nights (1991).

Racingsimulatorn Gran Turismo släpps till stående ovationer

Den japanska studion Polyphony förnyar racinggenren med ett spel som säljer med överlägsen grafik, licensierade bilar och taglinen “The Real Driving Simulator”.

I det första GTA-spelet kan du köra över Hare Kirshna – skandalen är ett faktum

En liten skotsk studio skapar ett populärtkulturellt megafenomen. Få spelserier har haft ett sådant genomslag, både hos belackare och fans, men det David Jones och hans DMA Design gjorde kom att ge eko i evigheter. DMA, som även gav ut ikoniska Lemmings 1991, köptes och såldes av flera utgivare innan de 1998 hamnade i händerna på Take-Two Interactive och nystartade Rockstar Games. Resten är spelhistoria.

Anti-spelaktivisten Jack Thompson lämnar in världens första spel-stämningsansökan.

Det här är bara början på ett oförståndets korståg som har böljat fram och tillbaka, i nästan ett kvarts sekel.

Final Fantasy VII får fansen att gråta floder

Det är visserligen omtvistat, men många håller FFVII som det allra bästa spelet i sagan som trots sitt namn aldrig tar slut. 23 år senare skulle första delen i en remake-serie göra entré, och visa att ränderna faktiskt aldrig går ur. 1998 blev del VII det första spelet i serien som fick en PC-release (Windows).

Det gyllene året

Half-Life gör entré, och inget blir sig någonsin likt

Vad kan man skriva om Half-Life som inte redan är skrivet? Det satte standarden för hur en fps med handling ska presenteras, var Valves stora debutspel och öppnade även upp för en helt ny, omistlig spelmotor i och med uppföljaren. Det Valve och Gabe Newell gjorde för spelcommunityt i och med den här releasen går inte att överskatta. Och 23 år senare väntar vi fortfarande på en fullfjädrad trea i serien...

”Glottis... Glottis... is that a German name?”

Grim Fandango blir det första äventyrsspelet som använder sig av 3D-grafik, men dess plats i spelhistoriens Hall of Fame kommer sig av ett mästerligt manushantverk, en älskvärd huvudperson och ensembel och en resa som alla i alla åldrar bara måste ta del av. Har äventyret någonsin varit bättre, vare sig före eller efter Tim Schafers och Manny Calaveras intåg?

Baldur’s Gate förnyar CRPG-genren

Efter att Gold Box-spelen (Pool of Radiance et al.) från SSI regerat väst-rollspelsgenren med sina AD&D-titlar under slutet av 80- början av 90-talet, dök en ny fixstjärna upp. Relativt nystartade kanadensiska Bioware gör sitt genombrott med ett rollspel så enormt att det tar upp hela 5 CD-skivor, och gör nästan en hel spelgeneration till Forgotten Realms-nördar.

Zelda: Ocarina of Time släpps till till N64 och sätter en ny ribba

För sin tid var grafiken makalös. Även den relativt öppna världen var ett nytt grepp, och för jrpg:s blev OoT definitivt genreomvälvande. Många Zelda-spel har Ocarina of Time att tacka för sin framgång.

Unreal och Unreal Engine är det bästa av two (facing) worlds

Vi var många som kallade det för “det snyggaste spelet någonsin”. Men vi tror inte att någon anade att berättelsen om Prisoner 849 från fängelserymdskeppet Vortex Rikers, som hamnar på den vidunderliga planeten Na Pali, skulle ge upphov till både en magnifik mega-spelmotor och ett företag som kan mäta sig med de största på vår egen planet.

(Epic Games grundades som Potomac Computer Systems 1991 – Tim Sweeney drev det från källaren i sina föräldrars hus i just Potomac, Maryland.)

Starcraft-släppet blir början på något e-stort

Ett av RTS-genrens verkliga giganter födde något mycket större än bara en passionerad spelarskara. Spelet och dess uppföljare gav på allvar en spark i röven på den rätt splittrade och yrvakna e-sportscenen. Inte minst i Sydkorea hyllades, och hyllas, spelet som det största. Och miljonrullningen bara fortsätter.

Jocke Bennet publicerar sina första speltexter med byline i Svenska PC Gamer

“Han gjorde helikoptern för sin Wingman” - Ur recensionen av Team Apache.

Spelpanik och onlinevärldarnas coming of age

Everquest blir ett begrepp

Verant Interactives MMORPG ses ofta som epokgörande. Det använde sig av 3D och kunde spelas av tusentals användare, samtidigt. Du var tvungen att samarbeta med andra för att överleva i den farliga, väl utmejslade spelvärlden, och det låg ett starkt fokus på community. Många av dagens MMO-spelare drömmer sig ofta tillbaka till tiden runt millenieskiftet då deras spel var lite mer rättframma, och ack så mycket dödligare.

GeForce 256 - ”världens första GPU”

Playstation må har varit allra först med utttrycket “GPU”, men Nvidia tar det till massorna med sin GeForce-serie.

Sega Dreamcast kommer till USA och Europa

Sega hade varit på konsolmarknaden i arton år, men Dreamcast skulle komma att bli deras sista. Inte desto mindre satte den spår som lever kvar i spelare till denna dag.

SegaNet blir världens första officiella onlinespelstjänst

Var det någon som spelade?

Spelpanik efter Columbine-massakern

Ett par galningar mördar sina skolkamrater på ett high school i USA. Det faktum att de spelade våldsamma tv- och datorspel fick oproportionerligt mycket uppmärksamhet i media. Spel som syndabock blev ett ännu mer vanligt fenomen.

Quake 3 och Unreal Tournament släpps sent 99

Striden mellan arena-shooters inleds.

PS2-invasion och CS-feber

The Sims lanseras och blir en av EA:s mest omhuldade guldgruvor

“Zul zul!”

Playstation 2 inleder sitt segertåg

Världens mest eftertraktade spelkonsol, med mer än 155 miljoner sålda enheter, håller än idag rekordet.

Diablo II tar Blizzards hack-slash-and-loot-fenomen till nya höjder

Vi hör fortfarande ljudet av hetsiga klick i våra värsta mardrömmar.

Counter-Strike släpps kommersiellt

Den superpopulära Half-Life-modden från -99, skapad av Gooseman och Cliffe, har omfamnats av Valve som nu släpper en “officiell” version. Spelets intryck på generationer av gamers kan inte underskattas.

Deus Ex sätter spelarens vilja i fokus

Warren Spector och JC Denton visar oss på allvar att det går att blanda rollspelsmekaniker, stealth och förstapersons-skjutande. Och spelarens egen frihet var en ledstjärna genom hela produktionen.

Total War-serien säger Kon'nichiwa

Med sin hybrid mellan realtidsstrategi och turordnongsbaserad grand strategy, inleder brittiska Creative Assembly en formidabel världsomsegling. De ger ett finger till den klassiska strategi-genren, för att senare gå komplett Medieval på dess rumpa

Microsoft ger sig in på konsolmarknaden

Sega upphör med sin konsoltillverkning

Varumärket lever vidare, men blir aldrig riktigt detsamma.

Xbox med sin inbyggda hårddisk gör Microsoft till en spelare

The Verge skrev att Xbox-lanseringen var första gången Microsoft kunde associeras med något “coolt och sexigt”. Allt är såklart relativt, men det ligger något i det. Den tjocka, klumpiga konsolen gav företaget en konkret ingång till en marknad som idag omsätter mer än 160 miljarder. Dollar. Lanseringen visade också att det fanns plats för tre i konsolkriget, som annars kunde slutat med en evig kamp mellan Sonys Playstation, och Nintendo.

Halo till Xbox visar med besked att FPS-genren inte längre är en helig pc-domän



GTA 3 Gör något helt nytt med serien, som med ens blir ett världsfenomen

Señor Dickhead.

Tomas Helenius och Calle Johansson-Sundelius får sina första texter publicerade

Nyheter, Counter-Strike och Legends of Might & Magic blev det explosiva startskottet för herrarna (då) Andersson och Johansson. Humle och Dumle. Deras första texter såg dagens ljus på Fragzone respektive CS.nu.

Gameboy Advance släpps

Så avancerad!

Det svenska spelundrets år 0

Dice och BF 1942 mullrar in på leriga larvfötter

Det startade på demoscenen och togs vidare i en villa i Växjö i början av 90-talet, men med Battlefield 1942 tog Dice på riktigt steget ut i den globala offentligheten. Idén kom från lilla Refraction Games - ett gäng på fyra killar varav en, Patrick Söderlund, skulle bli en av EA:s mäktigaste 20 år senare. Spelet som lyckades med häpnadsväckande 64 samtidiga spelare på ett stort slagfält, med fordon och olika truppslag är idag en del av EA:s världsomspännande imperium.

Första Metroid i 3D och förstaperson

Folk älskar backtracking. Varför älskar folk backtracking?

Gratistidningen Gamereactor lanseras i Sverige

Gratis är gott.

En ångande revolution

Steam lanseras

Valves egen distributionsplattform Steam är dåligt optimerad och väldigt buggig. Men den samlar Valves egna titlar i ett för spelarna begripligt bibliotek, och snart vill andra företag hänga med på tåget.

Call of Duty tar upp striden med Medal of Honor

Inspirerade av EA:s Medal of Honor-serie lanserar Activision sin egen andra världskrigs-serie. Inledningen i den ryska kampanjen, i Stalingrad, vill överträffa Medal of Honors Normandie-scen. De båda blir avgörande för hur filmiska shooters kan visualiseras.

Star Wars: Knights of the Old Republic visar att valmöjligheter och romanser i spel verkligen är en grej

Sen vill alla vara med och leka.

DotA, Defence of the Ancients gör storstilad entré, från mod till megahit

Vi sitter här i venten.

For the Horde!

Nintendo DS öppnar en stängd spelvärld

Den tvådelade skärmen var förvisso inte ny i Nintendosammanhang, men med stylusen öppnades helt nya möjligheter för spelutvecklarna. Och med den lilla handhållna apparaten var också casual-revolutionen ett faktum.

Det första Far Cry lanseras



World of Warcraft gör ditt nörderi till allmän hobby. VIlken stil!

Plötsligt pratade till synes varenda människa på tunnelbanan, i bussar, på skolgårdar och arbetsplatser om Alliance och Horde, orcer och alver, människor, tauren och dvärgar. Spelet stöpte om mmo-genren i grunden, och gjorde en levande värld till ett beroendeframkallande evighetsäventyr.

Singstar gör hela världens vardagsrum till rusiga karaokebarer

Ni vet den där känslan av skam som kan skölja över en fler år efter att man gjort något riktigt jobbigt?

Spelbranschen har mognat, på gott och ont.

Xbox 360 ger Sony en käftsmäll

Xbox 360 blev den mest framgångsrika konsolen som tillverkats utanför Japan, och den utmanade på allvar Sonys herravälde. Till en del tack vare problemen med lanseringen av Playstation 3 några år senare, lyckas man på allvar slå sig in på marknaderna i Europa och USA.

Guitar Hero till PS2 tar in rytmgenren i vardagsrummen

Jordan. Av Buckethead

Speltidningen Reset (sedermera Level) lanseras

Press play on tape!

God of War släpps till PS2

Kratos var inte lika "farsig" på den tiden.

Alla ska med!

Nintendo Wii och dess motion controller skapar en ny målgrupp

I konkurrensen med PS2 och Xbox hade Nintendo haft det kämpigt med sin Gamecube. Men så togs beslutet: vi ska inte tävla med de andra jättarna, utan skapa ett eget segment, en egen, ny målgrupp. Idén Nintendo Wii föddes, och 2006 släpptes den färdiga produkten. Tillsammans med Wii Sports blev den en glädjespridare i segmentet 'Wii som aldrig spelar tv-spel'.

Roblox föds, men för en tynande tillvaro i många år innan explosionen

Och med explosion menar vi såklard miljarders dolans!

Alienhångel och Playstation-tapp

Första Assassin’s Creed släpps

Många älskade det, många hade hoppats på något helt annat. Men är det något Ubisoft har gjort så är det att utveckla serien.

Playstation 3 släpps i Europa, men får kämpa

Efter den enorma succén med PS2 var det kanske bara rättvist att uppföljaren Playstation 3 fick kämpa lite. Sony begick många misstag med lanseringen, inte minst prissättningen fick nya spelare och tidigare Playstation-fans att flockas kring konkurrenten Xbox 360.

Crysis ger upphov till en evig grafikmeme

Värre än "spela Shoreline"?

Mass Effect får svältfödda scifi-fans att dregla över romanser, makalösa dialogsystem och början på ett riktigt rymdepos

– Is that the type of person we want protecting the galaxy?

– That's the only type of person who CAN protect the galaxy.

Iphone lanseras - mobilspeleran inleds på allvar

Ingen på Apple, minst av alla Steve Jobs, trodde nog att deras nya produkt skulle förändra spellandskapet i grunden. Iphone handlade om att få en Ipod att koppla ihop människor på ett snyggt sätt, men när spelföretagen började utveckla storverk till plattformen kunde ingen ignorera vad som höll på att hända. En ny miljardindustri hade satts i rullning.

Oblivion med bössor!

GTA IV blir det snabbast säljande spelet någonsin - 6 miljoner ex på 1 vecka

Fortfarande bästa huvudpersonen i ett GTA?

Fallout 3 tar serien till 3D i förstaperson

I samband med att Bethesda tar över det slumrande Fallout-varumärket från Interplay, tar man även det djärva steget att låta serien gå från isometrisk 2D till 3D, med förstapersonsvy. Purister rasade över ett ”Oblivion with guns”, men icke desto mindre blev spelet en succé. En ny generation Fallout-fans hade fötts.

Sociala medier och mega-LAN

Dreamhack Winter slår världsrekord med 10 455 sammankopplade datorer

Det första rekordet av många

Speltidningen Super Play läggs ner

Älskad av många, köpt av få.

Farmville lanseras, och spelande smälter ihop med sociala medier

Amerikanska Zyngas “jordbrukssimulator” kopplar på sociala medier och skapar miljoner och åter miljoner nya casualspelare, som med glansiga ögon och zombieartad blick blir mer hardcore i sitt beroende än många hardcore-gamers.

Demons’s Souls lägger en grund, och blir mest Souls av alla

Souls-serien är unik, men många hävdar att just Demon’s Souls är “mest unikt”. Moderna produktionsvärden blandas med gameplay och svårighetsgrad från en svunnen tid och sträcker ett långfinger åt samtidens ibland rätt urvattnade spelmekanismer.

League of Legends tar upp stafettpinnnen från både Warcraft III: The Frozen Throne och DotA

Lol.

En liten mojäng blir en stor sak

Minecraft släpps i beta och gör kaoz med tanken om hur ett spel ska vara och se ut

Pixliga äventyr och öppna världar utan slut där det är upp till spelarna att karva ut sin framtid ur graniten. Minecraft var och är ett av de absolut största populärkulturella fenomenen i modern tid. Snacket gick mun till mun, grodde i obskyra onlineforum, och exploderade till slut i en spelmässig och ekonomisk big bang - utan att ens ha lämnat beta-stadiet. Svenskt ingenjörsskap, kreativitet och känsla för communityts betydelse, i en perfekt smältdegel.

Red Dead Redemption visar att berättande och öppna världar kan gå hand i hand

När får vi höra José igen?

”Dovahkiin!”

The Elder Scrolls V: Skyrim släpps och har inte slutat släppas sedan dess

Michael B. Tretow hade varit stolt över denna evighetsmaskin.

Demon’s Souls-uppföljaren Dark Souls gör “souls-spel” till ett begrepp som i allra högsta grad lever än idag

Långlivad dödsångest.

Crowdfunding tar fart

Oculus kampanjar på Kickstarter, och får in 2,5 miljoner dollar till ett VR-headset.

It's unheard of!

Wii U släpps, men blir inte lika banbrytande som föregångaren

Wii U gav aldrig samma omedelbara intryck av kärleksmys som dess föregångare gjorde. Nintendo snarare itererade än revolutionerade, men man kan inte lyckas fullt ut varje gång. Men remote play-tekniken fick många på fall.

Browserspelet Candy Crush släpps till Facebook och mobiler som Candy Crush Saga

Zombies, som sagt.

Star Citizen kickstartas, drar in 2 miljoner dollar (idag 350)

En evig kickstarter.

Genrationsskifte – Och Playstation-knockout

Med Xbox One går luften ur Microsoft

I och med Xbox One bryts den våg Microsoft har surfat på sedan sin första konsollansering. Spelen saknas, hårdvaran finns där men vad ska den användas till? Inte ens supererbjudandet Game Pass lyckas rå på konkurrensen, som tar världen med storm samma år.

GTA V och sedermera GTA Online blir en kassako alla spelutgivare avundas

Mikrotransaktionr...

Playstation 4 släpps, och kommer att bli allas kelgris

Det går att prata om bättre tredjeparts-stöd, bättre flyt för många titlar, slimmat gränssnitt, vr, en handkontroll och så vidare. Men i slutändan vann PS4 så stort över Xbox One tack vare spelbilblioteket, med exklusiva stortitlar som blev fenomen i sig själva. Ingen teknik i världen kan slå det, och i slutet av generationen visade man också att lådan kunna överträffa sig själv om och om igen. Vilken åktur det var!

The Last of Us tar spelberättande till the next level

Fortfarande ett av spelhistorens bästa intron.

Mellanårens mellanår

Microsoft köper Minecraft-studion Mojang för 2,5 miljarder dollar

Bra affär, såhär i efterhand.

Alien Isolation skrämmer skiten ur oss

Vem hade trott att strategigänget på Creative Assembly skulle göra ett av de bästa skräckspelen någonsin? Isolation blev årets spel, och många hoppas än idag på en fullfjädrad uppföljare. En av få höjdpunkter under ett väldigt slätstruket spelår.

Facebook köper Oculus VR

(Och nu måste du logga in med ett FB-konto...)

Världens mest älskade monsterjägares stora genombrott – och spelmediedramatik

The Witcher 3: Wild Hunt galopperar in i våra hjärtan

Spelet som skulle komma att bli utsett till förra konsolgenerationens allra bästa av FZ-communityt, och dyrkas av pc-spelarna som ett av de kanske bästa någonsin. Få titlar har satt sånt avtryck, och få studios har vunnit så mycket kärlek. Med W3 blir CD Projekt Red på allvar mästare, och deras forna förebildar bleka padwans i jämförelse.

FZ köps av Geeks AB och blir syskonsajt till Sweclockers

In i värmen!

Gratistidningen Gamereactor läggs ner, lever vidare som sajt

Pop-ups!

Svenska PC Gamer läggs ner - men återuppstår!

Ni vet ju vad som hände sen, men A for effort! Vilka kämpar.

VR-revolution

Inside lyser upp våra svarta själar med sitt mörker

Lilla danska studion Playdead gör storverk med en avskalad men överväldigande saga om en pojke utan namn som ska ta sig igenom en en färglös, dystopisk värld. Uppföljaren till Limbo blev ett av FZ:s “Generationens Spel” när vi summerade förra konsolgenerationen.

Witcher-sagan får ett tårdrypande slut i och med Blood & Wine

Ett expansionspaket som är bättre än de flesta kompletta releaser: Med Blood & Wine gick CD Projekt Red från klarhet till klarhet, och satte punkt (?) för Geralts saga. Har vi någonsin fått ett mer bitterljuvt slut på en spelserie?

Oculus Rift och HTC Vive släpps skarpt

VR har existerat i olika bisarra former i många decennier, men på 90-talet kom det ut i arkadhallar – och floppade ordentligt. Det Oclulus många långa år senare gjorde med sin kickstarter går inte att underskatta, trots att användarbasen till en början inte alls nådde upp till förväntningarna. VR var på riktigt, och teknikjättarna såg, och lärde. Valve och HTC:s Vive-headset kom ut samma år, och kapplöpningen inleddes.

AR-spelet Pokemon Go släpps i Sverige

Fortfarande en fenomen som inte riktigt går att greppa.

Nintendo öppnar skattkistan och battle royal hamnar på allas läppar

Nintendo Switch släpps

Med Switchen visar Nintendo verkligen att man valt sin egen väg, och vägrar allt vad konsolkrig heter. Men det är inte är inte bara spel som Super Mario Odyssey och The Legend of Zelda: Breath of the Wild som fängslar - man omdefinerar också vad som är en hemkonsol. Samma spel som du kör med hörlurarna i rusningstrafiken, spelar du hemma på kvällen på din tv. Och upplevelsen liksom flyter mellan de två.

Player Unknown’s Battlegrounds släpps i early access (och är fortfarande rekordhållare i antal spelare samtidigt på Steam)

Alla dessa kvällar och nätter. Vart tog ni vägen?

Fortnites Battle Royal-läge släpps i early access/beta

Undrar vad Epic tänkte när de satt med det här kortet på hand. Hade de någon aning?

Playstation är enväldig härskare över konsoluniversum

God of War nystartas, med den nordiska mytologin som fond

I takt med att spelutvecklare själva blev vuxna och fick barn, ökade också utbudet av spel med teman som far-son-relationer. Hypervåldsamma God of War-serien gick också den vägen, och resultatet blev en brutal men finstämd saga som hyllats som en av PS4:ans verkliga utropstecken.

Red Dead Redemption 2 sätter en ny ribba för öppna världar och berättande

Forumtråden lever fortfarande vidare.

Epic game store utmanar Steam - gratisspelseran inleds på allvar

Med pengarna från f2p-monstret Fortnite bygger Epic Games en egen spelbutik. Men hur skulle de få dit spelarna? Gratisspel såklart.

Level får Game Over

Spelmagasinet Level från Reset Media, med medarbetare från bland annat gamla Super PLAY och Player 1, går i graven.

VR-upptrappning och de smala spelens tid i rampljuset

Disco Elysium gör något helt nytt av en urgammal rollspelsgenre

En av de mest otippade succéreleaserna på senare år “flög självbelåtet in under radarn på de flesta genrekännare, gissningsvis till ett peppande intro av Irene Caras What a feeling.” Talande slipsar, alkoholiserade huvudpersoner och en bedårande dyster värld gjorde den här debuten till årets spel.

Google storsatsar på streamade spel, men den fina tekniken vägar inte upp för bristen på spel

Och nu försvinner personalen för vinden.

Vi får Rift-uppföljaren Oculus Quest - kraftfull trådlös VR som också kan kopplas till din pc

Trådlöst ÄR framtiden för vr.

Valve Index lanseras, och Gaben och Valve testar om världen är redo för riktigt musklig VR.

Vi var redo.

En pandemi och ett generationsskifte får spelbranchen att dra iväg som en fulltankad SpaceX-raket

Half-Life: Alyx virtuella verklighet charmar och överväldigar

Nästa del i Half-Life-sagan släpps – till VR! Succén är ett faktum när Valve (såklart) tar VR-upplevelsen till nästa nivå och sätter ribban för alla de andra utvecklarna.

Playstation 5 ”släpps”

Den nya konsolenerationen inleds med en riktigt undermålig release – knappt några konsoler finns att tillgå, och scalpers härjar fritt. Kunder som förhandsbokat får vänta i evigheter på sin konsol. Men tekniken är det verkligen inget fel på - bland annat hyllas den nya handkontrollen unisont. Nu väntar vi bara på de PS5-exklusiva stortitlarna som Sony sätter mycket hopp till. Eller kommer de med en ordentlig Game pass-utmanare?

Cyberpunk 2077 släpps - och dras tillbaka av Playstation store

Haveriet på vissa plattformar är ett faktum, och världens kanske mest efterlängtade spel gör många rejält besvikna. Andra, särskilt pc-spelare, hyllar det som något av det skarpaste som släppts - trots bristerna. Oavsett tappar utvecklaren CD Projekt Red mycket av det anseende de byggt upp under så lång tid.

Xbox Series X och S försöker göra dubbeltrubbel med Sony

De nya Xbox-lådorna får en något mer friktionsfri release än Playstation 5, Series S finns ofta i lager, men Series X lider också av leveransproblem. De som lyckas få tag på Microsofts hårdvarumonster finner snabbt att det är ett riktigt kraftpaket. Inriktningen på Game pass till både pc och Xbox blir allt mer tydlig, och framgångsrik. Det är med prenumerationer Microsoft ska bryta Playstationdominansen från förra generationen.

Spel säljer som aldrig förr

Utvecklarna har det svårt - distansjobb världen över sätter käppar i hjulen för studios som kämpar med omställningen. Förseningar står som spön i backen. Men samtidigt säljs det spel som aldrig förr, och affärerna blomstrar. Hemmasittare lägger mer och mer tid, och pengar, på sin spelunderhållning.

År nu

FZ.se firar 25 år

Det som startade som en deathmatch-server till Quake är idag Nordens största community för spelhobbyister. Tack alla som har hängt med genom åren – nu kör vi i 25 år till. Vi ses på LAN!