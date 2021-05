I början av juni släpps World of Warcraft: The Burning Crusade Classic, den fristående expansionen som bjuder på två nya raser och hela Outland att äventyra i. Du kommer alltså att kunna välja vilken gren av klassiska World of Warcraft du vill lira och kan välja att klona över din Classic-karaktär, för en kostnad.

Vi har kommit över 150 betanycklar till Burning Crusade Classic och är du intresserad svarar du rätt på följande enkla fråga.

Du har fram till klockan 18:oo imorgon på dig.