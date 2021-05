Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna ökar chansen att vi får köra våra spel med (minst) 60 bilder per sekund. Microsoft har trimmat ett stort antal spel med högre framerate på Xbox Series, och i veckan gick The Last of Us Part II samma väg på PS5. Men alla spel är inte där än, och åtskilliga lär aldrig nå eftersträvansvärda 60 fps.

Om du fick välja – vilket eller vilka spel skulle du skruva upp frameraten på? Det måste inte vara nutida spel eller spel till konsol, välj vilket du vill och förklara varför du vill ha fler fipsar.

Somliga nätter drömmer jag fortfarande om att köra Stunt Car Racer med tvåsiffrig framerate...