När Insomnaic Games tog klivet till Playstation 2 lämnade de Spyro bakom sig. I stället blev det duon Ratchet och Clank som, tillsammans med Jak och Sly, blev våra hjältar under PS2-eran. Men medan Naughty Dog och Sucker Punch gått vidare till Uncharted, The Last of Us och Ghost of Tsushima har Insomniac aldrig riktigt velat släppa Ratchet & Clank.

Och det är vi nog många som är väldigt glada över.

De har däremot varit mer eller mindre produktiva. Till PS2 blev det fyra Ratchet & Clanks, till PS3:an hann det bli hela sex titlar, medan PS4 fick nöja sig med en nyversion av originalet från 2002. Den var visserligen vass, men cliffhangern i Nexus till PS3 har lämnat oss hängandes i nästan åtta år. 10 juni ändrar PS5-exklusiva Ratchet & Clank: Rift Apart på detta.

Inför releasen ska vi, enligt ganska ny men fin FZ-tradition, rösta fram fomkurvan för Ratchet & Clank-serien. Ni röstar efter FZ-skalan där "5" är lika med mästerligt och "1" något dåligt. Röstningen pågår veckan ut, och därefter redovisas resultatet.

Jag vet vilket (vilka?) som i min bok är mästerverk. Det ska bli spännande att se om ni håller med.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

