Efter en pandemipaus i fjol är ordningen återställd med ett comebackande E3. Mycket är sig likt: presskonferenser, uppesittarkvällar med FZ, trailers och (med stor sannolikhet) klassiska E3-skrällar. "Wait, one more thing...", ni vet? Den stora skillnaden sommaren 2021 är att hela spelkalaset är digitalt. De stora E3-showerna blir med andra ord fria från livepublik.

E3-schemat

Vad När Info Detta visas Summer Game Fest 10/6, 20.00 FZ live-täcker (länk kommer) 20-30 spel visas av Geoff Keighley Koch Gaming Stream 11/6, 21:00 Info kommer Storutgivaren Koch visar spel, under Summer Game Fest-flagg Ubisoft Forward 12/6, 21.00 FZ live-täcker (länk kommer) Far Cry 6? Officiell E3-stream 12-15/6 Info kommer Förmodligen blandat spelgodis Devolver Digital 12/6 Info kommer Blandat från utgivaren Microsoft + Bethesda 13/6, 19.00 FZ live-täcker (länk kommer) Starfield, Forza, Halo Infinite, MS Flight Sim, Age of Empires 4... PC Gaming Show 13/6 Tid och info kommer Blandat pc-spelsgodis Nintendo Direct 15/6, 18:00 Info kommer 40 minuter Switch-spel Steam Next Fest 16-22/6 Info kommer Demoversioner och visningar av kommande Steam-spel EA Play Live 22/7 Info kommer EA:s egna event med "Battlefield 6" och annat

Den 10 juni klockan 20:00 tjuvstartar linslusen Geoff Keighley E3 med Summer Game Fest. 20–30 spel kommer att visas men vilka dessa är återstår att se. Bland spelfestens "partners" hittar vi exempelvis 2K Games, vars Firaxis ska visa "flera spännande projekt" i år. Xcom 3? Warner Bros. Games nämns också, och de har vår fulla uppmärksamhet i och med Gotham Knights, Suicide Squad och Harry Potter-drömmen Hogwarts Legacy. Intressant nog inkluderas ett par kända E3-vägrare – Blizzard och Playstation – i Summer Game Fest-gänget. Varför kan man fråga sig.

Festen fortsätter dagen därpå när Koch, under Summer Game Fest-flagg, klockan 21 streamar ett event. Dags för ett återuppståndet Dead Island 2? Lever liket? Oklart. Koch har däremot serier som Homefront, Metro och Saints Row i sitt stall. Det finns potential.

Allt (?) Ubi-ljus på Far Cry 6

Ubi har såklart potential, och deras Ubisoft Forward får vi 12 juni, prick 21. Vi kan nog räkna bort Skull & Bones i år (också). Störst utrymme lär höstens storspel Far Cry 6 få, och vi tror även att Rainbow Six Quarantine kommer visas. Oavsett vilket namn det än får ska det släppas i år. Assassin's Creed är alltid Assassin's Creed, men då Ubi är i full färd med Valhalla-dlc får storserien kanske ett mellanår på E3 2021. Och Beyond Good and Evil 2...? Ja, vem vet? Några konkreta planer för den kritiserade Prince of Persia-remaken är kanske att vänta.

Massives Star Wars-spel är förmodligen alltför långt borta för att vara E3-aktuellt i år. Eller...? Hit får vi kanske räkna Avatar (också Massive) och Splinter Cell-comeback.

Xbox + Bethesda = Starfield

När Playstation är borta dansar Xbox på bordet, och i år tar de med nya parhästen Bethesda på en svängom. Söndag 13 juni 19:00 håller de två i en E3-show som enligt alla förhandskalkyler ska bli E3:s bästa. Bethesdas Starfield är i princip bekräftat, liksom Halo Infinite. Xbox Series X och S är relativt nya och flera vackra löften från förra sommaren – Fable, Forza Motorsport, Avowed, Everwild, State of Decay 3, Stalker 2 – borde rimligen få mer gameplay-kött på benen.

Age of Empires 4 och Psychonauts 2 ska vi väl ändå kunna räkna med?

Bethesdas spelparaply är mycket mer än Starfield. Svenska Wolfenstein-gänget Machinegames har exempelvis Indiana Jones på gång. Arkane jobbar med Deathloop medan Tango gör Ghostwire: Tokyo. Två spel som ironiskt nog släpps tidsexklusivt på PS5 – förutom pc. Chansen är att Xbox därför inte är så sugna på att lyfta fram just denna duo under E3 2021.

Det blir i alla fall "Games, games, games" och "World premiers". Starfield kan stjäla showen.

PC Gaming Show går av stapeln samma söndag. Oklart klockslag. Oklart är även vad vi kommer att få se i år men drygt 150 minuter skvallrar om att det blir en del. Tidigare år hintar också om att det blir gott och blandat. Okända indietitlar ska samsas med AAA-spel. Back 4 Blood och Kena: Bridge of Spirits är två titlar som visats förut och kan komma att göra det igen.

Zelda, Metroid, Pokémon och... Switch Pro?

Switch fortsätter sälja i kopiösa mängder samtidigt som Switch Pro-ryktena avlöser varandra. Nintendo har visserligen sagt att de kommer visa spel och inget annat under sitt Nintendo Direct (15 juni klockan 18), men en boostad Switch kan förstås avtäckas ändå. Kanske förr. Kanske senare.

Spelen som ska visas ska "i de flesta fall" släppas i år. Hit räknar vi nog inte Metroid Prime 4 och Breath of the Wild "2". Däremot är julis Zelda: Skyward Sword HD och remakespelen Pokémon Brilliant Diamond och Shining Pearl aktuella. Open world-spelet Pokémon Legends Arceus släpps i januari 2022, så det kanske också slinker in. Det har även ryktats om nytt Donkey Kong.

Square Enix har inte bekräftat hur eller vad de kommer visa, men har åtminstone utlovat en "utannonsering". Final Fantasy XVI avslöjades i fjol och många tycker det är hög tid för en uppdatering, även om Square Enix-tid kanske inte går i samma takt som "mångas". Säkrare kort är Final Fantasy XIV: Endwalker och Life is Strange: True Colors. Dessutom lär ytterligare Marvel's Avengers-planer smidas, även om Marvel-fans kanske hellre vill ha Guardians of the Galaxy-nyheter. Det ryktas även om att ett Dark Souls-doftande Final Fantasy är i görningen.

Andra potentiella E3-titlar är årets Call of Duty, Dying Light 2, Lost Judgment, The Outlast Trials, Tales of Arise med flera. Samtidigt är E3-veckan kort medan spelsommaren är lång. EA har sedan några år tillbaka skippat E3 och i år kommer deras show inte förrän den 22 juli.

Sommaren är lång, och ett slagfält

Men en sak är klar: redan 9 juni avslöjas höstens Battlefield. Läckorna har redan varit generande många men nu ska det visas på allvar. Möjligen får vi singleplayer i juni och multiplayer i juli? Det återstår att se. Däremot kan vi vara säkra på att EA Play i juli ger oss sport i stora lass och The Sims-nytt. Bioware är aktuella med Mass Effect-trilogin och, framför allt, fria från Anthem. Den enes död sägs vara den andres bröd och nu ligger fokus först och främst på nästa Dragon Age. Vi har känt till det i åratal men hittills har noll gameplay visats. Dags nu? Ett mer osäkerare kort är däremot nästa Mass Effect-äventyr.

Medan Bioware har slunkit hit och dit har Respawn gjort succé med både Apex Legends och Star Wars Jedi: Fallen Order. EA var tidigt tydliga med att första Fallen Order bara var början och nog känns tiden mogen för en första glimt av uppföljaren – och nästa Star Wars-succé för EA. Det viskas också om Knights of the Old Republic-remake, utan Biowares inblandning.

Spelsommaren är i nuläget mycket tissel och tassel och mindre glasklara besked. Sony har inte röjt sina planer men det skulle förvåna om de inte klämde in ett State of Play i sommar med nyheter om, säg, Gran Turismo 7 och mer från nya Horizon.

Spelsommaren är het och när molnen skingras lär temperaturen stiga ytterligare. FZ ser till att du inte missar en sekund av festen.