Ny månad, nya spel. Juni är förstås extra hett då E3 närmar sig med stormsteg, men releaselistan låter inte heller skämmas för sig. Onlinerävar har redan kastat sig in i World of Warcraft: The Burning Crusade Classic (intryck!) och Gates of Oblivion till The Elder Scrolls Online.

Nästa vecka rullar det på med PS5-exklusiva duon Ratchet & Clank: Rift Apart (förhandstitt!) och Final Fantasy VII Remake Intergrade, som är gratis för alla som äger PS4-spelet (hit räknas inte PS Plus-versionen). Andra somriga favoriter kan bli Mario Golf: Super Rush, Scarlet Nexus och Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Juni är hett på flera sätt. Vad ser du fram emot att spela?

Några exempel på intressanta släpp hittar du undertill. Fulla releaselistan finns här.