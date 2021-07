Visst kan det komma att sättas käppar i hjulen som får det att flyttas fram, men Bethesda brukar hålla sina releasedatum. Oavsett hur buggigt spelet i fråga är vid släpp kan vi nog räkna med en release 11 november 2022. Datumet är också på dagen elva år efter Skyrim-släppet. Todd Howard har sagt att de har pratat om spelet internt i ett årtionde, men att det tog några år innan man började få ner tankarna på papper. Själva utvecklingen tog vid strax efter releasen av Fallout 4.

Starfield släpps till Xbox Series X/S och PC. Åtminstone initialt. Inget last-gen för Starfield alltså, vilket verkar sunt med tanke på releasedatumet. Inget har sagts om en framtida PS5-version.

Bethesda gör ännu ett rollspel. Men Starfield ska, enligt Todd Howard, vara “lite mer hardcore-rollspel än andra spel vi gjort”. Howard säger också, i en intervju med The Telegraph som släpptes strax efter trailervisningen, att företaget “går tillbaka till element de använde för länge sedan, som verkligen gör att spelarna kan uttrycka vilken karaktär de vill vara”. Spelet ska vara science fiction i en öppen värld. Todd Howard har också sagt att Starfield är ett “Skyrim i rymden”. Precis som i just Skyrim kommer man att kunna spela i förstaperson och tredjeperson, och växla mellan vyerna. Howard har i en intervju med Washington Post kallat spelet för en "Han Solo-simulator".

Det är en till synes skitig, jordnära värld som Bethesda bygger upp. Spelet tar plats runt 300 år in i framtiden, men mycket av det vi ser ska vara baserat på teknik som faktiskt skulle kunna existera 2320. Howard har sagt att spelet är mer “realistiskt” än andra Bethesda-titlar, och att det är den största spelvärld som de utvecklat.

Vi kommer att få möta något som av vissa fått stämpeln Nasapunk, men med det sagt så finns det även utomjordiska raser i spelet. Ledtrådar i trailern tyder på att mänskligheten (precis som i Mass Effect) upptäcker alien-teknologi som hjälper dem att utforska universum. [FZ-redaktionen får lite The Expanse-vibbar.]

I likhet med Skyrim finns flera fraktioner som du kan ansluta till i Starfield. Det verkar som du inleder i något som heter Constellation, men du ska kunna gå din egen väg, eller följa storyn rakt av. Medlemmarna i Constellation beskrivs av Howard som utforskare – NASA möter Indiana Jones som möter The League of Extraordinary Gentlemen.

Förutom Constellation vet vi att det finns rymdpirater – Crimson Fleet – och grupperingar som kallas United Colonies och Vanguard.

Allt vi såg i trailern ska vara gjort in-engine, i version 2 av Bethesdas både kända och ökända Creation Engine. "In-engine" säger såklart inget om hur faktiskt gameplay kommer att se ut, men spelet är hur som helst det första att använda sig av den nya versionen. Vi vet inget om hur ny den här motorn faktiskt är – föregångaren har länge kritiserats för många brister, och hyllats för bland annat det starka mod-stödet. Vad kan den leverera? Vi hoppas på NPC:er som inte ser ut som grådaskiga skyltdockor.

Det finns mängder av Youtube-kanaler och Reddit-trådar som har analyserat E3-trailern in i minsta detalj. Här på FZ koncentrerar vi oss på det mest konkreta, utan spekulationer. Men likväl finns det mängder med intressant information som ger ledtrådar om vad vi kan förvänta oss. Och mycket handlar om ditt skepp.

Det hintas om att vi kommer kunna uppgradera våra farkoster, och modifiera både vapen och sköldsystem. Om detta kommer att innebära rymdstrider låter vi vara osagt.

Vi har också en robotkompanjon som heter Vasco, efter den berömde portugisiske 1400-talsutforskaren Vasco da Gama, som kanske är mest berömd för att ha kartlagt sjövägen till Indien. Vasco ska inte vara en android i Star Wars-snitt, utan något betydligt med trovärdigt rent tekniskt.

Skeppet i trailern ser ut att heta Frontier, och tillhör grupperingen Constellation. Det är registrerat som NG1350.

Lite dialog kanske kan smaka?

Sajten Gamingnexus.com har försökt transkribera lite av radiokommunikationen som hörs i trailern:

RADIO: [Constellation Starship Frontier, we have you on scanners. Performing Rhodes (?) systems check. Helium-3 tanks: check. Seals are intact. We are still go.]

VOICEOVER: "They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything."

[We read you, Constellation.]

"This is all we've been working towards.

[Jettison (?) route looks good.]

"We've come to the beginning of humanity's final journey."

[Prepare for departure. Graviton Loop Array Spool (?): check. Business lane (?) is clear.]

"That's why we're here."

[Main engines: go. Ignition]

"To discover what's out there."

[Good luck, Constellation. You are go for launch.]