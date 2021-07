Kära FZ-community,

Efter tolv år på FZ kommer jag i mitten av september sluta som chefredaktör och börja jobba på andra sidan spelbranschen. Det är alltid klyschigt att säga att “nya utmaningar väntar” men det är precis vad det är – ett nytt kapitel där jag kommer att få använda alla kunskaper och erfarenheter jag fått från att jobba inom spelmedia sedan millenieskiftet.

FZ kommer alltid att vara min primära källa för allt vad det gäller spel och jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans byggt upp under snart 25 år. Det finns inget bättre spelcommunity i Sverige. Tillsammans har vi skrivit hundratusentals inlägg, hängt tillsammans under sena, svettiga uppesittarkvällar och samlat in över 400 000 kr till välgörenhet. Fattar ni hur jäkla stort det är?

Allt det här kommer såklart att fortsätta och det ska bli otroligt spännande att följa det från sidlinjen. Att se hur nästa 25 år formas för sajten som inte bara varit ett jobb utan en del av min identitet.

Vad som väntar i september får ni veta lite senare, det är trots allt en stund kvar. Tills dess får ni ha en fantastisk spelsommar och som sagt, jag har inga planer på att försvinna och har ni några frågor vet ni vart ni ska ställa dem.

/Calle