Efter en lång tur på rykteskarusellen avtäcktes slutligen Switch OLED, som inte är den Switch Pro många längtar efter. Det vill säga, den kommer inte med mer kraft under huven, utan "bara" med pråligare skärm och en ny dockningsstation. Därmed kanske hoppet är ute för en Switch-uppgradering i samma anda som PS4 Pro och Xbox One X – eller?

Flera aktörer var snabba med att påpeka att det inte är kört för en dylik Switch-modell. Den kan komma nästa år, i samband med uppföljaren till The Legend of: Zelda Breath of the Wild. Nintendo gick nyligen ut med att, nej, några planer på ytterligare en Switch-modell finns inte.

Å andra sidan har osanningar sagts förut och – vips! – så bekräftas plötsligt en Switch OLED.