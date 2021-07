Å ena sidan: Unravel Two som avslöjas och släpps samma dag. Å andra sidan: spelen vi väntar (Duke Nukem) forever på. Japp, det finns skräckexempel på spel som avslöjats och sedan har vi väntat, väntat och väntat. Och väntat. Här hittar vi exempelvis Dead Island 2, Skull & Bones och Beyond Good and Evil 2. Det här är förstås extremexempel på hur det kan bli, åt bägge hållen.

Hur lång tid tycker du det är rimligt att vänta på ett spel från "World Premiere" till den skarpa releasen? Inte alls? Några månader? Ett halvår? Rentav ett par år? Smärtgränserna äro olika.