Efter en månads slit har nu deltagarna levererad sina spel till årets FZ Game Jam. Nu ligger deras öden i era händer, då det är dags att spela, och sedan rösta på era favoriter.

Omröstningens resultat kommer att vara dolt, men under vår stora final-livesändning 1 december, kommer vi på redaktionen att spela de toppraknade bidragen i direktsändning.

Men att det är en tävling är sekundärt - det här har varit en fantstisk period där communityt själva har skapat, peppad, slitit sitt hår och kommit med glada tillrop. Resan har verkligen varit en del av vinsten här. Stort tack till ALLA deltagare!

Nedan (och via denna länk) hittar ni de 17 bidrag som nådde ända in i mål. Nu är det dags för er att spela. Rösta gör ni sedan i formuläret längst ner i artikeln. Men framför allt: ha kul!

2025 A Space Oddity av: earsner

Save the spaceship from destruction on your way to Mars

av: Piddau

Defend your castle for 25 years!

25th defender av: MortiM88

av: 184 Productions

Split & Peel Until It Is Done

Beaten by the Beat av: btvr

Getting caught up in the music beat can prove dangerous.

av: GettingRekt

Manage your resources while engaging aliens with your aircrafts

Doc Hunt av: sebgen

av: RoggaProgga

Escape the red mage's magical rooms!

Experiment 25 av: Burresnurre

av: PilzHere

A Star Fox inspired space shooter!

Replayer av: Kollektivet

av: o-san

Paradroid remake, commemorating FZ 25th anniversary.

Gull Guy av: Honung

De försvunna pingvinstängerna!

OBS, kräver Roblox.

av: HanzoGame

A 3D platformer made for FZ GameJam 2021!

Frag Zombie av: Dvorak

Shoot zombies on the worlds lowest resolution handheld

av: verdurakh

Speedrun platformer game