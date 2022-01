Spelåret 2022 är ett oskrivet blad, men på följande fem sidor ska vi ändå göra vårt bästa för att sätta ord på det. Proceduren är densamma som varje år: 50 spel vi tror och hoppas lite extra på. Och håll koll på releaselistan - den uppdateras löpande året ut.

Playstation 5 och Xbox Series X|S är inte längre nykomlingar. "Next-gen" har blivit "current", och det är dags för konsolerna att sätta sin prägel på spelhistorien. PS5 tar vid där PS4 slutade, med påkostade AAA-actionäventyr. God of War och Horizon Zero Dawn lyste klart under förra generationen, och God of War Ragnarök och Horizon Forbidden West har mycket att leva upp till.

Det går inte att nämna Xbox och 2022 utan att tänka på Starfield. Årets kanske mest efterlängtade spel, och ett eldprov för Microsofts enorma Bethesda-affär. Och det går förstås inte att nämna Xbox utan pc. Microsofts styvmoderliga behandling av pc-formatet är ett minne blott.

Och Switch? Nintendo fortsätter att leva i sin egen värld efter sin egen tideräkning. Switch fyller fem år i vår, och efter ett lite magrare år för förstapartsspelen anar vi en rejäl urladdning under 2022. Framför allt tänker vi på den så länge emotsedda Breath of the Wild-uppföljaren.

Gott nytt spelår, bästa FZ-läsare. Nu kör vi!

A Plague Tale: Requiem

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S, Switch

Release: 2022

"Brutal och tilldragande skildring av syskonkärlek i Pestens tid." Så sammanfattade vår Jocke Bennet A Plague Tale: Innocence. I år kommer uppföljaren, A Plague Tale: Requiem. Amicias och Hugos resa fortsätter söderut, över hav och mot nya världar. Du gör rätt i att packa näsduken.

Avatar: Frontiers of Pandora

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S, Stadia, Luna

Release: 2022

Redan 2017 stod det klart att vår sydsvenska stolthet Massive skulle göra spel av Avatar. Det var dock först i år vi äntligen fick en ordentlig titt på spelet. Förstapersonsäventyret har inget releasedatum, men då Avatar 2 (väl?) har biopremiär i december kan vi räkna med vintersläpp.

Babylon's Fall

Pc, Playstation 5, Playstation 4

Release: 3 mars

Platinum Games har varit skickliga på att avslöja spel för att sedan hålla käft i flera år. Så var det med Bayonetta 3 (mer om det alldeles strax), och så är det med Babylon's Fall. Co-op för flera och Platinum Games närmast patenterade action är receptet. Releasen sker tidigt i mars.

Baldur's Gate III

Pc, Stadia

Release: 2022

Nej, det var nog inte så många som räknade med 1.0-släpp av Baldur's Gate III i fjol. Å andra sidan: vi har väntat i över 20 år så ett år mer eller mindre gör inte så mycket. Early access-versionen tuffar på för den som vill tjuvstarta och får för det allra mesta ros av spelarna. I oktober fick vi fästningen Grymforge och tror vi Larian får vi resten av äventyret under 2022.

Bayonetta 3

Switch

Release: 2022

1 386 dagar. Så lång tid dröjde mellan Bayonetta 3-avslöjandet och en första ordentlig trailer. Hideki Kamiya tvingades under den här tiden (något irriterat) avfärda vår oro, och någon gång under 2022 ska den eviga väntan bytas ut mot hårfager action till Switch. Äntligen!

Company of Heroes 3

Pc

Release: 2022

I Company of Heroes 2 kunde kylan vid östfronten ta kål på dina soldater. I trean vrids termometern upp flera snäpp då Relic tar oss med till medelhavskusten, där vi gör nedslag i både Italien och Nordafrika. Mycket av snacket har kretsat kring den dynamiska kampanjen, men den största frågan är ändå huruvida Relic ska hitta tillbaka till originalets fantastiska klass.

The Callisto Protocol

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2022

The Callisto Protocol är en udda fågel. Det äger rum i samma universum som battle royale-fenomentet PUBG, om än i rymden och ett par hundra år in i framtiden. Genren är också en annan historia, då spelet görs av (bland andra) Glenn Schofield. Han som en gång skapade Dead Space, som Callisto Protocol definitivt har en del likheter med. Och på tal om Dead Space...

Dead Space

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: fjärde kvartalet

I somras snurrade rykteskarusellen allt snabbare, och till sist stod det klart: Dead Space kommer tillbaka! Den här gången i regi av Battlefront II- (solokampanjen) och Star Wars: Squadrons-studion Motive. Någon uppföljare är det icke, ty detta är en remake.

Dying Light 2 Stay Human

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

Release: 4 februari

Vi tar definitivt inte ut segern i förskott, men håller tummarna för att Dying Light 2 – som snöpligt missade både 2020 och 2021 – äntligen släpps i vår. Uppföljaren äger rum ett par decennium efter originalet och lägger betydligt större tyngdpunkt vid berättandet. I grund och botten är det emellertid vad vi väntar oss: halsbrytande parkour med drivor av zombier.

Eiyuden Chronicle: Rising

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

Release: våren

Eftersom Konami tappat det fick hjärngänget bakom Suikoden gå vidare med livet, men lyckligtvis föll äpplet inte långt ifrån trädet. Kickstarter-succén och den tematiska Suikoden-uppföljaren Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes släpps visserligen inte förrän någon gång under 2023, men redan under året får vi provsmaka på världen i och med Eiyuden Chronicle: Rising.