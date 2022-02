Det är sedan länge bekräftat att Amazon jobbar på en tv-serie baserat på Fallout. Det senaste vi hörde var att Jonathan Nolan kommer regissera serien. Jonathan är bror till den mer kända Christopher Nolan. Han har också jobbat mycket med sin bror och hjälpt till i många av hans filmer och projekt.

Nu har det bekräftats att skådisen Walton Goggins har skrivit på för en huvudroll, han är bland annat känd för Django Unchained, The Hateful Eight, The Shield och Sons of Anarchy. Det går även rykten om att han kommer spela en så kallad ghoul, men detta är något som ännu inte blivit bekräftat.

Amanzon siktar på att serien ska gå in i produktion detta år, vilket innebär att det är ännu ett tag innan den når oss tittare.