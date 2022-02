From Software har blivit något av en fanbärare för spel med skoningslös svårighetsgrad, nu senast med just släppta Elden Ring. Men de var varken först eller ensamma att utmana spelarna - 80-talets Ghosts 'N Goblins, till exempel, har blivit något av en symbol för hur svåra spelen var back in the days.

Vilka spel har du haft svårast med under din spelhistoria?