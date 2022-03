“Vintern rasat ut bland våra fjällar

drivans blommor smälta ned och dö

Himlen ler i vårens ljusa kvällar

solen kysser liv i skog och sjö”

Spelvåren är här (om än inte meteorologiskt norr om Hamburg)! Det firar vi såklart med att göra en sammanställning av mars månads allra mest lovande titlar. Det är svårt att sålla bland alla släpp, såväl svulstig AAA som små indietitlar, och FZ försöker därför göra sitt bästa för att kurera en lista på spel där något kanske passar just dig extra bra. Observera att vi inte recenserat alla dessa titlar ännu, så är du tveksam - invänta vårt slutgiltiga omdöme! Och kolla in releaselistan här.

Tunic

Den mysigaste av alla mysfarbröder Fredrik Eriksson vill gärna slå ett slag för det här action-äventyrsspelet, utvecklat av den kanadensiska indieutvecklaren Andrew Shouldice. Med Fredriks egna ord: “Herrejösses vad det verkar MYS!”

Isometriskt äventyr med en liten söt räv i huvudrollen. Släpps 16 mars

Crusader Kings 3 - Till konsol!

Hyllade grand strategy-titeln till pc kommer nu på maskinerna som traditionellt inte setts som bra verktyg för den här sortens spel. Incest, storkrig och påvar i en salig blandning, som bara Paradox kan blanda ihop.

29 mars, till både Playstation 5 och Xbox Series.

Kirby and the Forgotten Land

För första gången går huvudserien in i 3D. Vår konnässör uberpwnage2.0 “har alltid gillat spelmekaniken med att absorbera fienders krafter för att lösa problem”, så vi får väl ta honom på orden! Det här är ett Kirby spolas upp på stranden i en postapokalyptisk värld.

Släpps 25 mars till Switch.

Shredders

Snowboardspelet som kan göra det perfekta sportlovet? Nå, releasedatumen har varierat, men en läcka nyligen sätter det till 17 mars. Vår skribent Mike Stranéus är oerhört peppad, och hävdar följade;

“Verkar ju faktiskt bli det bästa snowboardspelet på år och dag” Stora ord!

Ska även finnas på Gamespass från dag ett.

Syberia: The World Before

Serie- och äventyrsspelskaparen Benoît Sokal gick bort 28 maj förra året. Hjärnan bakom Syberia-serien hann inte se sitt sista spel förverkligat, men nu ska det i alla fall släppas. Föregångaren hade tappat mycket av originalens storhet, men kanske har utgivaren Microids lyckats styra upp det här sista äventyret med Kate Walker. Jocke Bennet ger sin tumme upp till åtminstone de första titlarna i serien.

Släpps 18 mars till PC. Senare i år även till konsol.

Gran Turismo 7

Racing-nestorn Tomas Helenius har ordet (saxat ut hans recension):

“Blandningen av högt och lågt, bra och dåligt, vackert och fult är talande för Gran Turismo 7. Det är ett enastående racingspel med sprudlande körkänsla och massor av kul körning - ibland.”

Spelet finns ute nu, till Playstation.

Ghostwire: Tokyo

Spelet som ingen hajade vad det var har äntligen tagit tag i sig självt och kommit ut som en actionhistoria i förstaperson, med övernaturliga inslag och fina miljöer.

Shinichiro Hara (känd från bland annat 2016 års Doom) har sagt att striderna är som när "Karate möter magi". Många på redaktionen se fram emot detta, inte minst för att det har varit så svårt att få grepp om.

Release 25 mars, till PS5 och PC.

The Settlers

Die Siedler, den tyska världsmegasuccén som bjudit på både högt och lågt genom åren, är tillbaka med vad som kanske bäst kan beskrivas som en reboot, en omstart. Det är egentligen det åttonde spelet i managment snedstreck stadsbyggarserien, men precis som världen kanske vi behöver en rejäl nytändning nu. Fredrik Eriksson tyckte i sin förhandstitt att:

”Det finns något trösterikt med The Settlers. Här skiner alltid solen. Även om maten tryter är alla glada. De knatar upp och ner längs stigarna, gör sina jobb, lever sina liv. Småbyar blir med tiden städer, med helgedomar, smedjor, hamnar, guldgruvor och torn som vaktar gränserna.”

Kommer till PC 17 mars.

Bubblare: GTA V till next-gen

Mike Stranéus igen:

"GTA V är ju intressant ur aspekten att spelet nu släppt till 3 generationer av konsoler vilket är rätt otroligt. Dubbeldippa i all ära, men trippeldippa?"

Bara av den anledning får det en plats på den här listan.

Till PS5 och Xbox Series X|S, 15 mars.