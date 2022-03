Efter Rysslands anfall mot Ukraina i torsdags beslutade den polska This War of Mine-utvecklaren 11 Bit Studios att hjälpa de drabbade. Alla intäkter från försäljning av spelet, dess dlc och annat relaterat under sju dagar skänks till Röda korset i Ukraina, förkunnade studion.

Med anledning av det kör FZ Play i kväll en extrastream där vi spelar just This War of Mine. Start 20.00 på twitch.tv/fzplay eller i spelaren ovan.

This War of Mine kan köpas från...

Steam

PS Store

Xbox Store

Epic

Nintendo Eshop

Gog

Origin

► FZ skänker annonsutrymme till Röda korset och UNICEF