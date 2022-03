Det är vecka 10 när jag skriver detta och det innebär sportlov för ungarna här i Umeå. Passande nog utannonserar Let it Rolls and I-Illusions att deras snowboard-spel Shredders släpps den 17:e mars. Det kommer alltså gå att slänga sig utför de digitala backarna redan nästan veckan.

Shredders erbjuder en öppen värld där det är fritt att utforska terrängen och olika nedfarter på bergen. Spelet har också multiplayer och som med alla extremsports-spel är soundtracket viktigt för Shredders. Den belgiska kompositören Jennifur står för musiken och soundtracket kommer släppas den 18:e mars, alltså en dag efter spelet.

Shredders släpps till PC via steam, Xbox Series X/S och Game pass. FZ sätter betyg så fort det går - håll ögonen öppna efter vår recension i veckan!