I sommar uppdateras Playstation Plus, meddelade Sony i går. Nuvarande PS Plus bakas ihop med PS Now, och nya PS Plus kommer finnas i tre prisnivåer. Den billigaste är i stort sett samma sak som dagens PS Plus, mellannivån ger dig tillgång till 400 PS4- och PS5-spel, och med finnivån får du 740 spel från alla fem stationära Playstation-konsoler (samt PSP-lir).

Vilken version av Playstation Plus väljer du? Info om de tre nivåerna längre ner.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.