Dagen som båda älskas och hatas – som många älskar att hata! – är här. Första april. Detta är enda dagen på året då det är helt okej att ljuga sig blå i hopp om att föra andra bakom ljuset.

Precis som varje år samlar FZ de bästa aprilskämten från såväl spel- som tech-branschen. Artikeln fylls på löpande under hela dagen, och se till tipsa i kommentarsfälten nedan eller i den här forumtråden. Vill du inte bli skojspoilad gör du rätt i att klicka dig bort omedelbums.

Alla aprilskämt 2022

Legends of Crytek till Hunt: Showdown samlar ikoniska Crytek profiler.

Från Crysis, Ryse med flera. Och snart även i VR!

HyperX bekräftar sin nya Touch Grass-serie av tangentbord.

"We've all had at least one person in our lives telling us to turn off the games, go outside, and touch some grass for once, but it's time to finally put them in their place."

Among Us får ett efterlängtat (?) hästläge. På riktigt!

Skämt i fjol, verklighet idag.

Razer ger: gamingdräkten Razer HyperSense Suit!

En heltäckande dräkt som tar ditt spelande till nästa haptiska nivå.

Lost Ark får virtual reality-utgåva,

Men visst ser det inte oväntat fantastiskt ut?

Dragon Lord tar över det japanska Twitter-kontot för Dragon Quest.

"Become my follower and I’ll show you something nice later. Will you follow me?"

Smash Legends avslöjar nytt storyläge.

Är du redo för Forgotten Story? Visst önskar man att detta var mer än ett skämt.