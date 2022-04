Påskägg har vi målat och ätit i påsktider sedan slutet av 1800-talet, och numera fylls de gärna med snask som svullas glatt. Men spelpåskäggen då? De har funnits sedan åtminstone 1973 - I spelet Moonlander hittade spelaren en McDonalds-restaurang om han flög tillräckligt länge i en riktning. Men begreppet ”easter eggs” i mjukvarusammanhang myntades 1979. Då använde en chef på Atari det för att beskriva ett gömt meddelande i spelet Adventure.

Det finns såklart mängder av mer eller mindre fantastiska påskägg. Här nedan listar vi i högtidens anda några av de vi tycker är allra bäst. Sen vill vi såklart höra från er - vilka favoriter har ni? Skriv av er i kommentarsfältet!

Gordon Freeman hittas död - i spelet Stalker

I området Wild Territory kan spelare stöta på ett lik av en person som ser väldigt bekant ut. När man rotar i en PDA som finns bland tillhörigheterna bekräftas det att det är Gordon Freeman, och man får även på lite bakrund över hur han har hamnat i den förbjudna zonen.

Moralister går bananas efter att ha serverats kaffe i GTA

Hot Coffee-incidenten fick en stor del av moralistmedievärlden och diverse organisationer att tända på alla cylindrar. Ett påskägg i Grand Theft Auto: San Andreas gjorde så att huvudpersonen i ett minspel kunde ha intima stunder med en av damerna i spelet, och detta på ett relativt grafiskt sätt. Påskägget kunde bara nås via en mod, och det spekuleras fortfarande om det faktiskt är ett planerat påskägg.

Ciri i The Witcher 3 hintar om att hon besökt Cyberpunkvärlden

Under ett samtal med Geralt berättar Ciri att hon har förmågan att resa mellan olika världar och tider. Hon beskriver därefter en värld där det finns hus av glas och människorna har metall i huvudena. Efter det här hoppasdes såklart folk på att hon själv skulle dyka upp i Cyberpunk 2077, kanske som ett eget påskägg. Men så var inte fallet.

I videon nedan hör vi dialogen, snyggt ihopklippt med bilder och musik från Cyberpunk.

Bisarr discodans i Crysis 2

I Crysis 2 finns det en bana (Mission 7: Dead Man Walking) där en hiss till en början verkar avstängd. Men om spelaren gör rätt saker och trycker på rätt knappar, så öppnas dörren och där inne finner man två soldater som inte alls har lust att fightas. Istället dansar de en yster dans tillsammans, med stroboskop och discokula som sällskap. Fint, i allt elände!

Välkommen till Moo Moo Farm, i Diablo II

Nivån känd som The Secret Cow Level hittar man genom att skapa en rödskimrande portal i Diablo II:s startområde. Efter lite mixtrande kommer spelaren in i ett område full av kossor som går på två ben och är beväpnade med långa stångvapen. Dessa helvetiska varelser leds av The Cow King. Kanske den hemskaste fienden i spelet?

Homers arbetsplats - i Duke Nukem 3D

I Duke Nukem 3D från 1996 finns det ett hemligt rum i nivån Critical Mass. Det nås genom att man klickar på en vägg för att hitta en gömd knapp. Spelare som lyckades med detta möttes av en skitig arbetsplats som uppmärksamma referensjägare genast identifierade som Homer Simpsons. På väggen ser man klart och tydlig textent Sector 7-G, och bordet är fullt av kartonger med gamla munkar. Mmmm.

Fallout New Vegas - Indiana Jones i ett kylskåp

I filmen Indiana Jones och kristalldödskallens rike söker doktor Jones skydd i ett kylskåp under ett kärnvapen test i Nevadaöknen. Detta tog Obsidian Entertainment fasta på, och i spelet Fallout New Vegas kan man, om man är uppmärksam, hitta ett kylskåp mitt ute i öknen. I det ligger ett skelett och en hatt som är fasligt lik den som bars av den berömde äventyraren.

Nu vill vi se era favoriter. Glad påsk!