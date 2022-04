Om april började med slask och innesittarväder så avslutas månaden med sol och uteväder. Men alla behöver en paus från livet, så varför inte låsa in sig spela lite spel? Här kan ni läsa vad redaktionen ämnar ge sig på, och det är allt från fortfarande hyperaktuella Elden Ring till diverse retro.

Nu undrar vi såklart - vad ska du spela i helgen?

Jocke Bennet

Pool of Radiance och Curse of the Azure Bonds - klassikerna finns nu på Steam!

Fredrik Eriksson

Rätt svar är Lego Star Wars: The Skywalker saga.

Jonny Myrén

Efter en veckolång rage quit ska jag återvända till Elden Ring och försöka klara det.

Tomas Helenius

I serien “Vi spelar skivtitlar” är turen kommen till “Destroy Erase Improve”, så det får bli Teardown. Känner mig säker på att i alla fall kunna infrial två av orden.

Daniel Sjöholm

Teardown för att få ut aggressioner. Krossa, krossa, krossa! Skywalker Saga för att bli gullig igen. Jag är så gullig.

Johan Lorentzon

Jag tänkte gå retro och ge mig på Daggerfall Unity.

Robin Andersson

Jag ska påbörja min resa genom Kingdom Hearts tillsammans med Kalle Anka och Långben med samlingen "All-In-One Package".