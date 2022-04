Få mänskligt orsakade händelser har lett till mer död än andra världskriget. Exakt hur många som dog vet ingen, men uppskattningar brukar pendla kring 50-80 miljoner. Grovt räknat 3 procent av jordens dåvarande befolkning. Ett ohyggligt lidande, på en skala vi förhoppningsvis aldrig utsätter oss själva för igen.

Samtidigt har få saker lett till så många spel som WW2 (skulle vara Star Wars då). Nästa månad får vi agera skarpskyttar i Sniper Elite 5 (läs förhandstitten!), exempelvis. Ännu oklart hur det kommer stå sig mot namn som Battlefield 1942, Medal of Honor: Allied Assault, Post Scriptum, Hidden & Dangerous, Wolfenstein 3D, Company of Heroes, Call of Duty, Red Orchestra, Combat Flight Sim, Brothers in Arms, Hearts of Iron, IL-2 Sturmovik, Into the Eagle's Nest, und so weiter...

Till frågan: vilket WW2-spel är bäst?