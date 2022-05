Star Wars-intresset går precis som allt annat i cykler. Vi ser perioder av extrem torka, följt av bombardemang, och däremellan kanske någon sorts halvdvala. Såväl filmer som tv-serier och spel, alla verkar leva i någon sorts konstant ekorrhjul. Just nu är vi inne i en svacka, åtminstone spelmässigt. Däremot är det många projekt som ligger i framtiden - ”Skilsmässan” mellan EA och Lucasfilm (de är fortfarande kompisar, som ni kommer att se nedan) har öppnat upp för fler studior som förhoppningsvis siktar på att göra Star Wars great again. För att fira årets ”May the 4:th be with you”, den inofficella Star Wars-dagen, listar vi här alla de kommande spel som har utannonserats. Och sen ska du såklart rösta på vilken titeln du ser mest fram emot!

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

En gammal klassiker ska återuppstå i ny skrud. Ingen remaster, utan en fullfjädrad remake. Förhoppningarna från de numera urgamla fansen är såklart monumentala. Aspyr media (en av de största portnings-utvecklarna) står för innehållet, och spelet släpps först exklusivt till PS5, för att sedan komma till PC. Inga detaljer, screens eller filmer är offentliggjorda. Inte heller ett releasedatum.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Respawn jobbar för fullt med en uppföljare till väl mottagna, men aningen andefattiga, Jedi Fallen Order. Originalet tog med oss på en resa som tog vid strax efter händelserna i Revenge of the Sith, men vi vet ännu inget om innehållet i uppföljaren. Inget releasedatum är kommunicerat. Ryktas visas upp på Star Wars Celebration 26-29 maj.

Star Wars: Hunters

Ett free-to-play-spel i multiplayer som släpps till mobiler och Nintendo Switch i år. Här tar hänselserna vid efter det att Imperiet har fallit, och vi har blivit lovade ett gäng bekanta karaktärer som tävlar i en arena på planeten Vespaara. Flera kartor står på menyen, i något som liknar en sorts battle royal-fight.

Star Wars-FPS

(ingen titel utannonserad)

Respawn har ytterligare ett Star Wars-spel under västen, förutom Fallen Order 2. Det är beskrivet som en förstapersons-shooter, och regisseras av Peter Hirschmann som bland annat varit inblandad i Battlefront och tidiga Medal of Honor-spel. Inga detaljer har meddelats, inte heller något releasedatum. Det sägs att spelet ska ta över den något falnande facklan från just Battlefront, där de två senaste delarna utvecklades av Dice.

Star Wars-RTS

(ingen titel utannonserad)

Ett tredje Respawn-anstruket spel är en realtidsstrategi-titel som de inte utvecklar sjävla, utan istället producerar. Studion som har fått äran är istället Bit Reactor, som delvis utgörs av gamla veteraner med både Xcom och Civ på sina cv:n. Återigen har vi inget releasedatum, inte heller några screens eller filmer. Bilden har inget med det nya spelet att göra.

Story-drivet Star Wars-spel

(ingen titel utannonserad)

Amy Hennig är tillbaka. Igen. Vi hoppas verkligen att hon får löpa linan ut denna gång, tillsammans med nya studion Skydance Media. Efter att det storydrivna spelet som gick under arbetsnamnet Project Ragtag lades ner tillsammans med EA-studion Visceral har fansen suktat efter mer djup i sina Star Wars-spel. Kanske kan en titel som fokuserar på ”richly cinematic action-adventure” och en “original story” fylla hålet i våra hjärtan.

Open World-Star Wars

(ingen titel utannonserad)

Svenskt nu, då Massive Entertainment ju som bekant arbetar på ännu ett story-baserat spel, men denna gång i någon sorts open world-format. Snowdrop-motorn från The Division-spelen kommer att användas, men utöver det finns det ingen som helst information av värde. Kanske skulle det vara att en gammal Tom Clancy-räv jobbar som kreativ chef för projektet. Ubisoft är utgivare. Allt annat är mycket oklart.

Star Wars: Eclipse

Från studion bakom Detroit: Become Human, Fahrenheit och Heavy Rain kommer ytterligare en SW-titel som vi antar kommer ha ett stort narrativ djup. Spelet tar plats under tiden för The High Republic, då jedi-sekten hade sin storhetstid. Du kommer att få spela flera olika karaktärer, utforska det hittills outforskade The Outer Rim och spela det klassiska ”dina val har återverkningar”-spelet. Nya planeter och varelser utlovas, men mycket mer än så vet vi inte. Inget releasedatum är satt.