1992 släppte Infogrames en titel till PC (MS-DOS) som skulle komma att influera spelserier som Resident Evil och ge upphov till en helt ny genre. Det är visserligen omstritt, men många är överens om att det här var det första 3D-spelet i tredjeperson, och dessutom en sorts grund för den omåttligt populära genre som senare lite klumpigt skulle komma att kallas ”survival horror”.

I ett grepp som också var väldigt före sin tid, kunde spelaren välja mellan två karaktärer: Edward Carnby (som sen gick vidare och blev en sorts frontfigur för serien), och Emily Hartwood. Huvudpersonen får ett uppdrag att undersöka vad som hänt på den mystiska herrgården Derceto, mitt i det djupa, mörka, träskdoftande Louisiana. Det är 1920-tal - första världskriget är slut och den stora depressionen har ännu inte inträffat. Spelaren rör sig i något sorts historisk gränsland, sällan utforskat och fullt av makabra mysterier.

Det handlade mest om att lösa olika pussel och gåtor. Som brukligt fanns det knappt någon alls som höll dig i handen, och du löste problem genom att plocka upp föremål, handskrivna lappar och ammunition. Det sistnämnda var svårt att komma över, vilket också blev ett stående inslag i framtida genretolkningar.

De förrenderade bakgrunderna kombinerat med 3D och låsta kameravinklar var också nytt för sin tid. Begränsningar hos teamet gjorde att man bara kunde animera karaktärer och föremål, inte miljöerna. Rörelsemönstret gav såklart upphov till en hel del frustration då karaktären rörde sig i förhållande till kameran (tank controls) och inte i ett förstapersonsperspektiv, men dåtidens begränsningar i både kamera och kontroller blev också ett sorts signum. 30 år senare ”lider” många av genrens storheter fortfarande av samma problem, med styltiga rörelser som får dig att dö, om och om igen. Kontrollerna gjorde också att spelaren ofta hellre flydde än stred, vilket även det blev ett stående inslag i genre.

Men det hela var faktiskt inte tänkt att se ut exakt som det gjorde. I sin bok La saga des Jeux Videos (som inte verkar ha översatts till vare sig engelska eller svenska), skriver författaren Daniel Ichbiah (enligt en googleöversättning) att spelet från början bara hette In the Dark - spelaren befann sig i konstant mörker, med bara tre tändstickor som hjälpmedel. Doftar lite Penumbra, inte sant? En 3D-programmerare fick efter mycket möda studion att acceptera hans vision istället. Vi har tyvärr inte kunnat hitta några bilder från de ursprungliga versionerna.

En mysig detalj med spelet var att bakgrundsberättelsen kom i form av en tidstypisk papperstidning som man kunde luta sig tillbaka med. Kanske med en pipa i mun? På den tiden var även kopieringsskydden analoga, och här fann man en liten blå bok med symboler som spelet sedan ville att man skulle referera till. Snyggt! Kolla in den här filmen nedan för en bättre uppfattning om hur det kunde te sig. Ni kan sätta på mute om speakern irriterar er...

Du vill såklart inte spela Alone in the Dark idag, annat än för rent arkeologiska syften. Spelet har verkligen inte åldrats väl rent mekaniskt, men som föregångare och banbrytande genreskapare finns det ett visst värde i att undersöka både dess företräden och brister. Spelet finns på Steam och GoG, och såklart till de gamla formaten om du har något liggande i källaren.

Vad hände sen?

Jack in the Dark (1993)

Ett promospel som släpptes inför den regelätta uppföljaren.

Alone in the Dark 2 (1993)

Mer action och mindre äventyr och skräck. Men vem minns inte den vidriga clownen?

Alone in the Dark 3 (1994)

Samma spelmotor, som nu sjöng på sista versen, men mer likt originalet än den mer actionorienterade tvåan.

Alone in the Dark: The New Nightmare (2001)

En semiuppföljare som först hette Alone in the Dark 4, efterlängtad men höll inte riktigt måttet. En del säger att det var här mästaren började hämta inspiration från arvtagaren, Resident Evil.

Alone in the Dark (2008)

Serien får sig en reboot. Fick kanske mest uppmärksamhet för att allt kunde användas som vapen, och för att man ibland kunde växla mellan perspektiven.

Alone in the Dark: Illumination (2015)

Online only. Ingen uppskattade det, och ingen kommer ihåg det.