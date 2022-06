I kväll blir det en extra FZ Play-stream, och den går i samarbetets tecken. @Wakkaah och @Mirror_Hime slår sig samman för att lösa problem i We Were Here Forever, den fjärde delen i nederländska Total Mayhem Games co-op-äventyrare.

Problemlösningen börjar klockan 20 och ses som alltid på twitch.tv/fzplay