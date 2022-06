Skolavslutningar och spelevents (ni missar väl inte uppesittarkvällen på söndag?) i alla ära, men det måste ju finnas utrymme för spelhelg också. Lite lugn och ro, när man vill vara sig själv för en stund. FZ listar varje fredag vad redaktionen kommer att spela.

Vi vill såklart också höra vad just du ska spela - skriv av dig i kommentarstråden!

Johan Lorentzon

Ska damma av min PS4 och fortsätta Aloys andra äventyr i det förbjudna riket med robotdjuren.

Mike Stranéus

Ska ge Breath of the Wild en andra chans för att se om jag kan förstå magin i det.

Valentin Lundin

En snabbis V Rising på vår server om jag hinner. Ska nämligen upp till Stockholm på viktiga ärenden

Jocke Bennet

Jag preppar inför uppesittarkvällen med Xbox/Microsoft och Bethesda. Be there or be square.