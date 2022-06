När släpps Diablo 4 lös?

Diablo 4 har haft en lång utveckling i sann Blizzardanda. Spelet utannonserades på Blizzcon 2019 och är tänkt att släppas någon gång under 2023. Mellan då och nu har vi fått både en remaster av klassikern Diablo 2 och sen mobilspelet Diablo Immortal som överbryggar storyn mellan just Diablo 2 och Diablo 3. Det är dock oklart exakt när under 2023 den efterlängtade fjärde delen kommer, men den som lever får se.

Vilka plattformar kommer det till?

Diablo 4 kommer släppas på PC (såklart), Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 och Playstation 5. Spelet kommer dessutom ha fullt stöd för cross-play mellan alla olika plattformar. Det är dock oklart om det kommer gå att hoppa mellan de olika plattformarna. Men i och med att karaktärerna sparas på Blizzards egna servrar är det inte helt omöjligt att du på morgonen kan spela på PC för att sen hoppa över till din Playstation eller Xbox senare på kvällen. Nintendos Switch är den enda plattformen som verkar vara utesluten. Blizzard har dock en bra relation med Nintendo så en release på Switch eller en potentiellt kommande Nintendo-konsol känns inte helt osannolikt.

När utspelar sig Diablo 4?

Diablo 4 utspelar sig några årtionden efter händelserna i Diablo 3. Demonen Malthael blev visserligen besegrad, men händelserna innebar flera tusen döda i världen med svält och oroligheter som följd. Ondskan vilar dock aldrig i Sanctuary och denna gång är det Mephistos dotter Lilith som är ondingen. Det är dock ännu oklart vad hennes mål är, men känner vi demonerna i Diablo-serien rätt så är det antagligen inte att bjuda på kakor och saft.

Världen i Diablo 4

Diablo 4 kommer vara en stor öppen värld till skillnad från de tidigare spelen i serien. Spelet kommer mer att se ut som ett MMO med andra spelare som springer runt helt fritt, än att man gör egna separata spelsession och bjuder in folk. Det sägs att världen kommer bestå av fem stora zoner med olika miljöer som det sen går att resa mellan helt sömlöst till fots och med riddjur. Förutom över 150 grottor och hålor att utforska kommer det även finnas stora bossar ute i världen att slåss mot, tillsammans med andra spelare. I och med att världen är bestående så kommer spelet också kräva att spelaren alltid är uppkopplad på internet även om du bara vill spela solo.

Spela din roll

Tidigare Diablo-spel har varit väldigt begränsade i hur spelaren kunnat ändra karaktärernas utseende. Innan trean gick det inte ens att ändra kön på sin karaktär utan det var redan bestämt utifrån klassen. I fyran kommer Blizzard gå ett steg till och låta spelaren ändra utseendet efter eget tycke och smak när de skapar sin karaktär. Lägg sedan på utrustningen som hittas ute i världen och din karaktär kommer kännas unik och personlig i världen.

Vilka klasser finns?

I Diablo 4 kommer det finnas fem klasser: Rogue, Barbarian, Druid, Sorcerer och Necromancer. Dessa är en blandning av klasserna som vi fått se i andra delar av serien. Rogue fanns med i ettan, medan druiden var specifik för tvåan. Barbar, trollpacka/karl och nekromantiker har funnits i alla tre tidigare delar av huvudserien om vi räknar in expansionerna som släppts.

Barbarian

Starkeman i sällskapet som är specialist på alla närstridsvapen och när de ska användas. Använder sig av stridsrop för att skrämma fienden och motivera allierande. Barbarens mest kända attack är hoppattacken som får marken att skaka och fienderna att tappa fotfästet. Druid

Druiden är gruppens andlige ledare som har nära kontakt med naturen och kan kontrollera och attackera med dess element. Druiden kan även ändra form och transformera till en varulv eller björn för att hjälpa sällskapet. Necromancer

Necromancern är en student av döden och kan återuppväcka och ta hjälp av de odöda för att slåss för honom. Han besitter även mystiska krafter från ben, blod och skugga som kan utnyttjas till attack och försvar mot helvetets demoner. Rogue

Rogue är en smidig krigare som antingen är specialiserad på närstrid eller avståndsattacker. Vapnen som en rogue använder kan förstärkas med skuggmagi eller gift och i närstrid används långa kedjor av attacker för att ta ned demonerna. Sorcerer

Den magikunniga i gruppen som besitter kunskap i de olika elementen och använder dem för att försäkra sig om seger. Attackerna kan bestå av blixtar, regn av eld eller vassa spikar av is som kommer upp ur marken.

Spelmekanik

I grunden kommer Diablo 4 vara samma isometriska hack’n’slash-rpg som vi är vana vid. Loot, levlar och grind kommer vara på menyn, men denna gång kommer det bara ske i en mycket större värld med mer frihet. Alla klasser kommer ha talangträd liknande de i Diablo 2 och Blizzard har sagt att en spelare bara kommer att ha låst upp runt 40% av alla förmågor när denne når slutet på den 35 h långa kampanjen. Givetvis är inte spelet slut när storyn är avklarat och maxlevel är nådd. Precis som i trean finns det ett paragonsystem, men det ska nu vara ombyggt så det kommer ge spelaren mer frihet i karaktärensbyggandet. Fienderna kommer också skalas mot din egen och din grupps level för att skapa den rätta utmaningen.

PVP kommer finnas i ett område som heter Fields of Hatred. Där kommer spelarna kunna slåss mot monster, men också mot varandra över looten som droppas. Om detta låter bekant så verkar det väldigt likt i hur ”Dark Zones” i The Division fungerar, där det blandas PVP med PVE.

Betalmodellen

Till skillnad från Diablo Immortal kommer Diablo 4 ha ett fast pris. Då med förbehållet att expansioner eller större DLC-material kan kosta i framtiden. Det verkar dock som om spelet kommer innehålla en butik och mikrotransaktions-element. Gissningsvis kommer det handla om kosmetiska saker och inte vara lika aggressivt som Immortal. Blizzard har dock varit väldigt försiktiga med att prata om just detta. Förhoppningsvis lär det dyka upp mer info under året då det är något vi spelare gärna vill veta mer om.

Vi fortsätter att fylla på med fakta om Diablo 4 i takt med att mer information kommer ut. Om det är något vi missat kommentera gärna så fyller vi på artikeln