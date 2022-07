Förra veckan spelade nästan alla Stray men underbart är kort (och katt), så den här veckan har gänget gett sig av mot nya nejder, i både splitter nya (Digimon Survive) och tjugofem år gamla (Final Fantasy VII) äventyr. Dessutom en hel del lönnmördande och fullt ös medvetslös-action.

Vi vill såklart också höra vad just du ska spela – skriv av dig i kommentarstråden!

Robin Andersson

Jag ska överleva och äventyra i den digitala världen. Monster ska tas hand (och slås ihjäl) och vänner ska jag förråda i Digimon Survive.

Fredrik Eriksson

Efter friidrotts-frossa återvänder jag till Final Fantasy VII (1997). Chocobos ska paras! Luftskepp ska flygas! Sephiroth ska (om jag hinner) besegras!

Jonny Myrén

Jag ska titta in i Hitman 3 igen för att se om det kommit något nytt material som lockar.

Joel Olsson Svanfeldt

Ska avsluta Dishonored 2 (Summer Challenge here I come!) och sedan dyka in i Tales of Arise, äntligen.