Two Point Campus är nästan här. Det är roligt och rörigt enligt FZ-recensionen, vilket ju låter lite som vad skollivet ofta är. Ikväll är det @Mirror_Hime som tar klivet in den bisarra universitets-världen som Two Point-gänget bjuder oss på. Blir det högsta betyg för henne...? Vi får väl se.

20.00 möts vi på twitch.tv/fzplay för en skolstart du sent kommer att glömma.