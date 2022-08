På tisdag 20:00 bjuder vår egen @Wakkaah på en Multiversus-tävling som streamas live på vår Twitch!

Vem som helst får lov att vara med och tävla! Förutom äran att spöa Wakkaah i livesändning kan du vinna en boosterkod till spelet. Det finns två koder vardera till Steam, PS5 och Xbox One.

Om du vill tävla om en av koderna skickar du ett privat meddelande till Wakkaah, där du skriver följande:

Ditt användernamn på Multiversus

Vilken kod du vill tävla om (Steam, PS5, Xbox One)

Efter att alla koder är utdelade bjuds det in till free for all och vidare fighter med och mot varandra. Klockan 20 tisdag kväll alltså!