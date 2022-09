Det är fredag igen, och extra mycket så den här veckan - Fragzone-fredag är tillbaka! Om du missade livesändningen är du därmed uppbokad den kommande timmen eller så, men sen är det dags för spelhelg.

Vad planerar du att spela i helgen? Berätta i kommentarerna! Och här har du FZ-redaktionens spelplaner.

Johan Lorentzon

Jag och dottern kommer fortsätta med singleplayer-kampanjen i Splatoon 3. Vi satsar på att klara ALLT!

Johan Olander

Det få nog bli lite Crusader Kings 3.

Mike Stranéus

Betar av backloggen på Switchen med en omgång av Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans.

Fredrik Eriksson

Svampsäsongen stundar, så fortsätter min The Last of Us Part II-resa.

Tomas Helenius

Jag följer Fredriks mykologimedicinska fotspår: The Last of Us 2 här också.

Jonny Myrén

Jag tänkte cementera det faktum att jag suger på att parkera genom att lira You Suck at Parking.

Mikael Berg

Har påbörjat en ny genomspelning av Pillars of Eternity 2 och tänker fortsätta leka sjörövare över ledigheten.

Daniel Sjöholm

Inspirerad av Miriams FZ Play-stream i onsdags känner jag att även jag vill testa Wandering Village. Colony-sim på ryggen av en vandrande stendinosaurie, count me in!