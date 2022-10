Duke Nukem Forever har länge suttit på rekordet som världens mest försenade spel. 2022 är dock året för ledarskifte, Beyond Good & Evil 2 har nämligen nu petat ner vår muskliga hertige från försenings-tronen.

Duke Nukem Forever försenades hela 5156 dagar mellan utannonserande och release. Spelet utannonserades 1997 och spelet släpptes inte förrän 2011. Ubisoft visade upp Beyond Good & Evil 2 2008 och spelet är fortfarande inte släppt efter 5234 dagar.

Trots rykten om att spelet lagts ned har Ubisoft hela tiden insisterat att spelet är under utveckling. Det vi vet är i alla fall att projektet har genomgått en hel del förändringar under åren. 2017 visades det upp en trailer som fick ljummet mottagande på grund av att spelet inte alls såg ut att höra ihop med första Beyond Good & Evil. Utvecklare har även hoppat av och bytts ut under åren, så oavsett vad Ubisoft säger så sitter spelet fast i någon av utvecklings-helvetets sju ringar.