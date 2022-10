Gudarna måste vara krigiska, för precis som förra helgen nöter Fredrik Eriksson God of War: Ragnarök. Och det gör han för att kunna servera dig recensionen (kommer klockan 17.00 nu på torsdag). När du läst den kan du planera om Ragnarök är ditt spel nästa helg.

Vi övriga i FZ-redaktionen ser på lite i avund, men tröstar oss med massa andra roliga spel i helgen. Jonas Vågström står för veckans kulturgärning genom att plocka upp en ursnygg och svårt underhållande gammal svensk shooter. Ännu äldre jobbar Mikael Berg, som gör en djupdykning i det svenska (och internationella) 1800-talets historia.

Hur ser din spelhelg ut? Sjung ut i kommentarerna!

Fredrik Eriksson

Som om du ens behöver fråga..? God of War: Ragnarök så det ryker om det.

Mike Stranéus

Inte God of War: Ragnarök – grattis Fredrik. Så i brist på bittra steroidmonstermän och snoriga tonåringar blir det att spela Stray, vilket jag är garanterat sist på bollen på. En kattastrof rent ut sagt.

Tomas Helenius

Vad storyn är i Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Ingen aning, och jag bryr mig inte - för det är så rasande kul att välja hjältar, utrusta dem och skicka ut dem på slagfältet!

Johan Lorentzon

Som traditionen säger blir det Bayonetta i helgen då trean som tvåan släpps på min födelsedag.

Johan Olander

Drar till Polen, så det kanske blir lite Pokémon på sin höjd.

Jonas Vågström

Återupptäcker Wolfenstein: The New Order! Gillade inte hur det betedde sig på konsol men funkar ypperligt på PC, ser framemot att ta mig an både dlc och uppföljare vad det lider!

Mikael Berg

Preppar Sverige för en ny stormaktstid i Victoria 3 (och svär över påtvingad planekonomi kontra kapitalism).

Valentin Lundin

Zelda: Breath of the Wild. Tänkte avsluta den senast påbörjade genomspelningen snart. I helgen ska det jagas hjärtan för att låsa upp ett visst svärd!

Jonny Myrén

Upptäckarlusten gör sig påmind, så därför blir det Uncharted: Legacy of Thieves Collection på pc.

Joel Olsson-Svanfeldt

Klämmer in lite mer Overwatch 2, och gör tid för att fortsätta en maraton-save i FM15 med en kompis.