God of War Ragnarök släpps den 9 november (läs FZ:s recension!). Det är både väldigt snart och väldigt långt borta – beroende på hur otåligt lagd man är. Men frukta icke! I väntan på Kratos andra nordiska äventyr tipsar vi om fem andra storslagna, nordmytologiska odysséer du kan åta dig så länge.

Assassin's Creed Valhalla

Om du mot all förmodan har 200 timmar att slå ihjäl är senaste Assassin's Creed-spelet en pålitlig tidsslukare. För ska du spela igenom Valhalla samt expansionerna Wrath of the Druids, The Siege of Paris och Dawn of Ragnarök krävs det att du investerar högvis med tid. Belöningen är å andra sidan mäktig med ett monumentalt vikingaäventyr. Extra lämplig dessutom, då Eivors final, The Last Chapter, väntar runt hörnet.