FZ har fått förstärkning. In som ny redaktör kliver Fredrik Eriksson, i begynnelsen känd som Praktikant-Fredrik. Japp, det är ingen duvunge vi har att göra med utan en gammal FZ-räv. Hur gammal? Äsch, du frågar inte om en Bamseponnys ålder. Däremot ska vi förstås lära känna Fredrik lite bättre. Och vem svarar bättre på vem han är än Fredrik i egen hög person.

Varmt välkommen till FZ, Fredrik. Hur känns det?

– Stort tack! Det känns fantastiskt. Känner ett pirr. Förväntningar och nerver. Det här kommer bli riktigt jäkla spännande. Jag älskar FZ och jag vill tro att FZ också älskar mig. Har ju varit här som praktikant, vikarierande redaktör och frilansskribent i över tolv år. Det är en stund.

Det är ju det. Berätta mer! Vem är Fredrik?

– Gamer och journalist, bosatt i Mariefred sedan 2013 med sambo och katterna Klara och Laila. Att spela är livet, liksom att ha det gött. Gillar rutiner fruktansvärt mycket. Måndagsglass, onsdagspasta, fredagschips, lördagschili. Ja, bevisligen gillar jag att äta gott. Tycker om att träna också, och då helst löpning tidiga mornar. (Något mer lustfyllt på sommarhalvåret.)

Har du något fint och/eller konstigt minne från dina frilansresor du vill dela med dig av?

– Oj, vad det flängts. Särskilt i början av karriären, när man var ung (yngre?) och hade klipp i steget. En av mina tidiga resor gick till Warszawa, CD Projekt Red och The Witcher 2. Snökaos och kulturkrockar. Duke Nukem Forever i Las Vegas var också udda, liksom Angry Birds-VM under en flygning mellan Helsingfors och Singapore. Och låt oss inte tala om den gången jag brände sönder hela mitt (ny-snaggade) huvud i San Francisco under en båttur under Golden Gate-bron. Jag ska bespara er detaljer men det blev mycket duschande och lite sömn efterföljande natt. Jag är ginger av en anledning. Väder ska vara lagom.

The Witcher 3 är världens bästa spel. I alla fall om du frågar FZ:s nya redaktör.

Vilka typer av spel gillar du?

– Oj, svår fråga. Men så här: mäktiga äventyr för ensamvargen slår aldrig fel. God of War Ragnarök, som jag nyss recenserade, är helt min typ av spel. Och på tal om varg: den vita vargen. Tvingas jag välja ett enda favoritspel måste det vara The Witcher 3: Wild Hunt. Å andra sidan: ibland vill jag bara spela lite Fall Guys och bli väldigt glad och väldigt arg. Sedan är jag en stor Assassin's Creed-nörd. När min bokhylla är färdig där hemma ska jag absolut visa upp den. Detsamma gäller Amiibo-samlingen. När jag nu ska hinna det...

Vad sägs om att lista några ytterligare spelfavoriter?

– Inte ska väl j... okej då:

Ratchet & Clank-serien, Suikoden (1 och 2), Shenmue, Final Fantasy, Resident Evil, Horizon, Ace Attorney, Stardew Valley, Tex Murphy-serien, Dead Space (det första), Super Mario i alla slags former, Zelda-serien och... ja, det blir en hel del. Säkert har jag glömt något uppenbart.

Vad ser du fram emot att göra som redaktör?

– Att få göra det jag älskar på heltid. Hela. Tiden. Och hänga med det bästa och mest gemytliga communityt. Hur sjukt är inte det? Sedan vore det väldigt kul att börja jobba med några av de idéerna jag pitchade på anställningsintervjun. Exakt vad detta är tycker jag dock vi håller på ett litet tag till. Inte vill jag ju spoila det första jag gör?

En sista fråga, hur firar du idag?

– Är ju måndag, så det blir förstås måndagsglass!