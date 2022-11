Black Friday is the new julafton? Nja, men den liknar julen i det att ivriga handlare stärcker ut den i flera veckor. Men vid midnatt börjar Black Friday på riktigt. Och då är det bra att ha koll på vad man ska köpa och var.

I FZ-forumet finns redan en Black Friday-tråd (tack för den, @Shadee!) där du kan ge och få tips på pigga rabatter.

Våra vänner Sweclockers har en suverän Black Friday-portal där medlemmar strösslar med länkar till prylar att bränna novemberlönen på.

Typ alla butiker kör Black Friday-rea. Och hos Prisjakt och Pricerunner finns givetvis också tipssektioner.

Reor hos butiker och konsolmakare:

Playstation - här

Xbox - här

Steam - här

Epic Games - här

Gog - här

Slutligen några spontantips: