"Spelrecensent måste vara det perfekta jobbet!" tänker du kanske. Och visst, ibland så. Andra gånger är det kompakt novembermörker ute, och du får i uppgift att berätta hur kul det är att försöka överleva tiotals timmar av groteska monster som anfaller, och det enda de vill är att förvandla dig till blodsylt. Och inga fackliga regler sätter stopp för nervslakten.

Hur "kul" jobbet är under de förutsättningarna läser du i herr Lorentzons Callisto Protocol-recension nästa fredag. Vad övriga i redaktionen spelar i helgen ser du nedan. Vad spelar du? Berätta för oss i kommentarerna!

Johan Lorentzon

Har beställt nya kallingar eftersom jag recenserar The Callisto Protocol. Har även laddat upp med vuxenblöjor från jobbet för säkerhets skull.

Mikael Berg

Pangar kättare och annat oknytt i WH40K: Darktide!

Fredrik Eriksson

Sätter mig i min tidsmaskin, åker fram till 14 december, och spelar "nya" The Witcher 3. Eller så spelar jag Immortality.

Mike Stranéus

Den årliga genomspelningen av Final Fantasy IX börjar officiellt nu.

Joakim Kilman

Kanske mer Shadows Over Loathing, eller så kanske jag till sist orkar spela klart det sista i Stray, så jag kan skriva en text om det.

Jonas Vågström

God of War Ragnarök fortsätter att underhålla! Blir bara bättre ju mer jag spelar - måtte det aldrig ta slut!

Jonny Myrén

Jag fortsätter glatt att sinka varje team som tvingas släpa runt på mig i Warhammer 40K: Darktide.

Robin Andersson

Jag ska göra ett återbesök i ett av de bästa rollspelen till Super Nintendo: det fantastiska Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

Tomas Helenius

Kontrollerad helikopterflygning är fysiskt omöjligt - människan har inte den koordinationsförmågan. Jag ska bevisa detta för mig själv med Microsoft Flight Simulator.

Daniel Sjöholm

Ska fortsätta utforska Dave the Diver, denna märkliga kombo av dykar-RPG och restaurang-simulator.