I natt hölls årets upplaga av The Game Awards. Priser delades ut (Elden Ring vann tyngst, men God of War Ragnarök vann mest) och bland alla tacktal fick vi nya trailers och utannonseringar. Death Stranding 2, Hades 2 och Horizon Forbidden West: Burning Shores var några av nyheterna. Diablo IV, Star Wars Jedi: Survivor och Suicide Squad: Kill the Justice League var spel som fick datum. Fiffigt nog har vi samlats nattens alla trailers på ett och samma ställe. Popcorntajm!™

Vilken var galans stora vinnare enligt dig? Och vad gjorde dig besviken? Hissa och/eller dissa!