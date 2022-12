2022 går mot sitt slut, och det är dags att summera spelåret som gått. På FZ gör vi det traditionsenligt med en livesänd uppesittarkväll där årets 20 bästa spel koras. Det blir också insamling till Barncancerfonden i år igen, samt auktioner där du kan buda på stora som små spelsaker. Pengarna går oavkortat till Barncancerfoden.

Även ni FZ-medlemmar ska säga vilket spel ni tyckte var årets bästa. Du kan nominera till och med söndag den 18:e, och från nästa vecka har du möjlighet att rösta på ditt favoritspel från i år. Läsarnas årets spel 2022 presenteras strax innan nyår.

Men Årets spel 2022-uppesittarkväll på fredag alltså! Sändningen börjar klockan 19, och du är varmt välkommen att följa oss under kvällen!

2021 korade både ni läsare och FZ-redaktionen It Takes Two till årets bästa spel. Hela livesändningen - med fenomenal skönsång i slutet! - har du här:

Årets spel 2022

Koras av FZ-redaktionen och presenteras i livesänd uppesittarkväll, start 19.00 fredag den 16 december.

Barncancerfonden - insamling och auktioner

Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Det går bra att ge ett bidrag redan nu, eller när du vill - Barncancerfonden har alltid öppet.

Vi samlar också in pengar genom auktioner på Tradera, där företag skänkt produkter och där pengarna oavkortat går till Barncancerfonden. En kraftig speldator från MSI, skärmar, World of Warcraft-samlarboxar med mera finns att köpa. Kolla in utbudet och buda här.

Läsarnas årets spel 2022

FZ-läsarna röstar fram 2022 års bästa spel. Man får nominera ett spel var (senast söndag den 18/12), och sen rösta på sin favorit (senast den 28/12). Vinnarna presenteras den 30/12.