Under gårdagen klev Geralt & co in i denna generation i och med “next gen”-uppdateringen till The Witcher 3. Undertecknad har återvänt till Novigrad, Skellige-öarna och diverse andra skådeplatser för titeln för att se vad som har ändrats.

Det första som slår mig är att införandet av ray tracing, eller strålspårning, förmodligen kunde ha varit smidigare. Jag förfogar förvisso inte över en värstingburk (Ryzen 7 3700X, Geforce RTX 3070, 16 GB RAM), men nog hade man hoppats kunna driva ett så pass gammalt spel i åtminstone 60 bilder per sekund med strålspårning påslaget. Icke! Bildfrekvensen gör istället ett djupdyk, och det är ett problem som tycks vara vanligt förekommande om man ser sig om på nätet. Det rullar desto bättre utan strålspårning, men det dippar och hakar upp sig rätt frekvent, inte minst under strider. CD Projekt har själva sagt att man jobbar på problemen.

Ray-tracing på

Ray-tracing av

På den ljusare sidan har vi att spelet fått en tydlig visuell puts. Det är långt ifrån bara strålspårning man har lagt till. Bland de grafiska förbättringarna finner vi bland andra diverse upphottade texturer och ljussättning samt en handfull populära moddar som integrerats i grundspelet, där den mest utmärkande av dessa kanske är HD Reworked Project. Dessutom införs ett grafikläge kallat “Ultra+” som låter oss kräma ut ännu mer ögongodis ur omgivningen.

För att dra nytta av dessa och andra grafiska förbättringar har vi dessutom (äntligen!) fått ett fotoläge. Inställningarna här hade väl kunnat vara fler, men det är i alla fall väldigt smidigt och lättanvänt, inte minst kontra Cyberpunks dito. Ett mer närgånget kameraläge har också lagts till. Känslan där är att det funkar helt ok i strid men känns lite menlöst, samtidigt som det bara begränsar vyn när man spatserar runt. Och det är ju vyn man vill åt i och med denna uppdatering! En ändring jag själv uppskattar är dock att man nu kan dölja frågetecken på kartan och ge sig ut och utforska på egen hand. En ändring som eftersökts länge och nu alltså är på plats.

Allt som allt är det en diger lista CDPR bjuder på (som vi skrev här) och där CDPR inte ens velat delge alla ändringar utan låter spelarna upptäcka en del själva allt eftersom. Min absoluta favoritförbättring är att den röde baronens slott numera har en fast travel-markör inuti slottet! Den ve och fasa man kände varje gång över att behöva traska hela satans vägen genom slottsbyn och slottet varje gång man skulle in och ut är således numera ett minne blott. Framtiden är här, och den är vår!