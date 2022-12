Ho ho ho, det vankas spelhelg med extrameny av jul. Oavsett om du firar eller ej hoppas vi du får det skönt – sedan är det upp till dig om du likställer "skönt" vid full on Fanny och Alexander-jul eller om du hellre kör en stillsam helg. Om du är du sugen på sällskap under julafton finns forumet där för dig. Gaming under julafton står på menyn, och godare kan väl julen inte bli?

Vad spelar DU i helgen?

Fredrik Eriksson

Väntar ivrigt på eventuellt släpp av Sports Story. Skulle vara julkul på jultåg. Annars rullar jag med Phoenix Wright. Känns "right".

Joakim Kilman

Christmas Lemmings, får det nog bli. Av ingen särskild anledning alls.

Mike Stranéus

Tar reda på om Axiom Verge 2 är en värdig uppföljare.

Jonny Myrén

Jag återvänder till Teardown för att köra lite juliga banor och testa den nya mini-kampanjen.

Tomas Helenius

Förmodligen någon riktig gammal klassiker, typ Hunter eller Defender of the Crown. Firar nämligen jul hos bror, som inte har nåt emot att dela med sig av sitt retrointresse och sin Amiga 1200 med SD-kortläsare.

Johan Olander

Eftersom julen, antagligen, dött med en förkylning blir det väl straffspelande av War Thunder.

Johan Lorentzon

Julhelgen bjuder på annat än spel. Men vi brukar få in lite Mario Kart för att smälta julmaten.

Robin Andersson

Är helt fast i JRPG-träsket igen, och denna gången ska jag utforska Final Fantasy och dess "pixel remasters". Först ut blir en gammal favorit – Final Fantasy V.

Daniel Sjöholm

Köper spelet Disaster Band till hela familjen i julklapp. Sen bildar vi ett band och spelar vår egen julmusik!

Valentin Lundin

Det blir dubbningstävlingen och julgodis när jag utmanar familjen i What The Dub?!. Sen blir det nog en och annan duell i Beat Saber också.

Joel Olsson-Svanfeldt

Det blir några filmer och serier som jag behöver ta igen, men sedan kopplar jag in Super Nintendo Classic och ger mig på antingen A Link to the Past eller Super Metroid!

Mikael Berg

Witcher 3 och Total War: Warhammer 3 står på menyn på söndag, tänkte jag!