Ett nytt spelår har rullat igång. Framför oss ligger Starfield, Diablo IV, nästa generations Playstation VR och (kanske?) första glimten av Nintendos Switch-uppföljare. Inget spelår är förstås bättre än spelen som släpps, och om 50 sådana läser du i vår gigantiska spelårsartikel.

Med det sagt: vilket av spelen på listan ser du mest fram emot. Kanske vad Insomniac gör med spindelmän (plural!) i Spider-Man 2? Eller hur det blir när hardcore-gudarna Fromsoftware återvänder till en gammal trotjänare i Armored Core VI? The Legend of Zelda har högtflygande planer i Tears of the Kingdom och Star Wars Jedi: Survivor ska visa återigen att ginger-hjältar kan.

Kort sagt: det finns väldigt mycket att se fram emot. Vilket spel ser du fram emot allra mest?